Gwyneth Paltrow revela por qué rechazó grabar una escena sexual con Ethan Hawke en 'Grandes Esperanzas'

Gwyneth Paltrow reveló por qué decidió no filmar una escena de sexo con Ethan Hawke durante el rodaje de Grandes esperanzas (Great Expectations), película estrenada en 1998 y basada en la novela clásica de Charles Dickens. La actriz tocó este tema en una conversación reciente con su coprotagonista para Vanity Fair.

Paltrow, de 53 años, y Hawke, de 55, recordaron su primer encuentro profesional, ocurrido hace casi tres décadas, cuando compartieron pantalla en la adaptación cinematográfica dirigida por Alfonso Cuarón.

Según relataron, el director le propuso a Paltrow una escena de carácter sexual para su personaje, Estella. La actriz rechazó la idea tras conocer los detalles de la secuencia. "¿Recuerdas cuando Alfonso te propuso la escena de amor?", preguntó Hawke, a lo que Paltrow respondió: "Oh, Dios mío".

¿Por qué Gwyneth Paltrow rechazó hacer una escena de sexo con Ethan Hawke en Grandes esperanzas?



Paltrow explicó que Cuarón había planteado una escena en la que su personaje recibiría sexo oral del personaje interpretado por Hawke. Al recordar ese momento, la actriz indicó: "Yo pensaba: 'Oh, Dios mío, mi papá va a tener un ataque al corazón'".

De hecho, Hawke recordó cómo el director le explicó la escena a su compañera con todo detalle: "'La cámara va a bajar por tu vientre, luego va a subir por tus pechos y después va a ir a tu rostro mientras alcanzas el éxtasis. ¡Y cuando llegues al éxtasis, la luz va a explotar como el sol!'".

El actor agregó que la reacción de Gwyneth fue inmediata: "Ella estaba como: 'Alfonso, nunca voy a hacer eso'".

Ethan Hawke aplaudió la postura de Gwyneth Paltrow

De acuerdo con Paltrow, en los primeros años de su carrera se sentía muy cohibida por la idea de que su papá y su abuelo vieran ese tipo de cosas. "Realmente me molestaba, ahora no me importaría", añadió.

Hawke señaló que su colega manejó la situación con profesionalismo, pues tenía claro "cómo funciona el negocio y la forma en que ese tipo de imágenes podrían ser manipuladas".

"Tal vez fui demasiado pudorosa en ese momento", intervino la actriz; sin embargo, Hawke respondió: "No creo que lo hayas sido". La actriz agregó: "Realmente me preocupaba".

En Grandes esperanzas, Paltrow interpretó a Estella, mientras que Hawke dio vida a Finnegan 'Finn' Bell, un joven ingenuo que se enamora de ella. El drama romántico, ambientado en Nueva York, fue escrito por Mitch Glazer.