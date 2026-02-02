Karol G y Feid coinciden en los Grammy 2026 tras su ruptura, pero mantienen total distancia

Los cantantes colombianos, que pusieron fin a su relación tras tres años juntos, volvieron a cruzar caminos durante la alfombra roja de los Grammy 2026 este fin de semana.

Los Grammy 2026 dejaron varios momentos virales, desde llamativos looks hasta las polémicas bromas del comediante y anfitrión de la noche, Trevor Noah, sobre Donald Trump y su presunto vínculo con Jeffrey Epstein. Sin embargo, uno de los episodios que más atención generó fue el casi reencuentro —tan inesperado como silencioso— entre Karol G y Feid, apenas semanas después de confirmar su ruptura.

En enero se hizo público el fin de la relación entre los artistas colombianos, luego de tres años juntos. Según informó entonces TMZ, la separación fue amistosa y sin terceras personas involucradas, versión que también recogió la revista ¡Hola!. Aun así, la expectativa por verlos coincidir nuevamente en un evento público no tardó en crecer.

Y ocurrió. Aunque compartieron espacio y noche en los Grammy, Karol G y Feid no intercambiaron miradas ni palabras, manteniendo una distancia absoluta en medio de los flashes y las cámaras de la prensa internacional, que captaron el momento exacto en el que ella desfilaba por la alfombra roja mientras él revisaba su celular.

Karol G y Feid en los Grammy 2026

Karol G fue la primera en desfilar por la alfombra roja. La cantante lució un vestido azul claro de encaje y transparencias firmado por Paolo Sebastian, con escote pronunciado, hombros descubiertos y una larga cola que evocaba una mantilla, uno de los looks más comentados de la noche.

Minutos después apareció Feid, con un atuendo sobrio pero llamativo: camisa de cuero negro de manga larga, corbata a juego y pantalones de pinzas en tonos grises. El detalle que no pasó desapercibido fue su dentadura fluorescente verde, un guiño a su estética característica.

Para Karol G, esta fue su segunda participación en los Grammy. En 2024 hizo historia al ganar Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana será bonito, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. Este año compitió en Mejor Álbum de Pop Latino por Tropicoqueta, aunque el gramófono fue para Cancionera, de Natalia Lafourcade.

En tanto, los Grammy 2026 marcaron el debut de Feid en la ceremonia. El cantante estuvo nominado a Mejor Álbum de Música Urbana por Ferxxo Vol. X: Sagrado, pero el premio terminó en manos de Bad Bunny por Debí tirar más fotos, anunciado en el escenario por Karol G junto al comediante Marcello Hernández.

La historia de amor de Karol G y Feid

Karol G y Feid se conocieron en 2021, en un contexto estrictamente profesional, cuando colaboraron en la canción Friki. En ese momento, la cantante acababa de terminar su mediática relación con Anuel AA.

Aunque mantuvieron un perfil bajo, los rumores de romance comenzaron a circular hasta que, a mediados de 2023, la relación se hizo pública. Fue durante un concierto de Feid en el Kaseya Center de Miami cuando aparecieron juntos, tomados de la mano y sin ocultar la complicidad.

Desde entonces, se volvieron habituales sus apariciones conjuntas en eventos de la industria, como el Billboard Women in Music y los Latin Grammy. Incluso, en mayo de 2025, Karol G habló abiertamente de su relación en su documental Karol G: Mañana fue muy bonito: “Algo que me devolvió esa relación tan bonita que tengo con él, tan sana y tan divertida, fue mi humanidad”.

Sin embargo, hacia finales de 2025, las señales de distanciamiento se hicieron evidentes: menos interacciones en redes sociales y viajes en solitario, como las vacaciones de Karol G en Hawái. En las primeras semanas de 2026, TMZ confirmó oficialmente la ruptura, asegurando que se dio en buenos términos.

