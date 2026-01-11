“Nunca me he hecho nada”: Kendall Jenner negó tener cirugías estéticas en el rostro

Kendall Jenner decidió pronunciarse de manera directa frente a los rumores que, desde hace años, circulan sobre su apariencia física. La supermodelo y empresaria abordó públicamente las versiones que aseguran que su rostro es resultado de múltiples cirugías estéticas, y negó de forma categórica haberse sometido a procedimientos quirúrgicos faciales.

La declaración se dio durante su participación en el podcast In Your Dreams with Owen Thiele, donde habló sobre la presión de la exposición mediática sobre su imagen. En ese espacio, Jenner reconoció que resulta difícil cambiar la opinión de la gente, pero aun así quiso hablar sobre ello.

Uno de los señalamientos más recurrentes es el de una supuesta rinoplastía, afirmación que la modelo rechazó sin titubeos. Kendall aseguró que nunca se ha sometido a cirugías plásticas en el rostro y que los cambios en sus facciones han sido interpretados de manera errónea por comparaciones virales y fotografías del pasado.

“Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, dijo Kendall Jenner. “Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”.

No eran cirugías, sino tratamientos contra el acné

Según explicó, parte de la variación en su apariencia estaría relacionada con tratamientos médicos contra el acné. Jenner detalló que en los últimos años recurrió a Accutane para combatir brotes severos, lo que pudo influir en la desinflamación de ciertas zonas del rostro.

Aunque descartó intervenciones quirúrgicas, la modelo sí reconoció haberse sometido a procedimientos estéticos no invasivos. Entre ellos, mencionó el uso ocasional de baby Botox en la frente, así como tratamientos de cuidado dermatológico como PRP y microneedling, enfocados en mejorar la textura de la piel y atenuar cicatrices de acné.