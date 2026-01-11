Protagonista de ‘Escalera al cielo’ subió al icónico carrusel del k-drama a 22 años de su estreno

El regreso de Kwon Sang-woo al parque de diversiones emocionó a fanáticos y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El actor surcoreano Kwon Sang-woo protagonizó un momento cargado de emoción al reaparecer en el emblemático carrusel de Lotte World Adventure, ubicado en el distrito de Songpa, en Seúl, un escenario profundamente recordado por los seguidores del k-drama Escalera al cielo, producción que marcó su carrera y a toda una generación de fanáticos.

La visita se dio como parte de una actividad promocional de Heartman, comedia romántica que llegará a los cines de Corea del Sur el próximo 14 de enero. El evento, realizado el 8 de enero, congregó a los protagonistas del filme: Moon Chae-won, Park Ji-hwan y Pyo Ji-hoon, quienes compartieron de cerca con el público y la prensa en uno de los puntos más icónicos del parque de diversiones.

Durante el encuentro, Kwon Sang-woo, de 49 años, se tomó unos minutos para expresar su gratitud y recordar el significado especial del lugar. El actor destacó que en ese espacio se filmó el proyecto más trascendental de su trayectoria artística, en clara alusión a la recordada serie que lo lanzó al estrellato internacional. “Aquí grabé el proyecto más importante de mi vida. Ha pasado mucho tiempo”, dijo.

Sus compañeros de reparto también dirigieron mensajes al público, aprovechando la ocasión para saludar por el inicio del año e invitar a los asistentes a no perderse Heartman, una producción inspirada en la película argentina Sin hijos.

La actividad incluyó un sorteo que permitió a algunos afortunados seguidores subir al carrusel junto a los actores, generando un ambiente de celebración, emoción y cercanía. Los aplausos y la euforia marcaron cada momento del evento.

Kwon Sangwoo visitó el Carrusel del Lotte World, famoso en la Serie Escalera al Cielo. Su visita la hizo antes del lanzamiento de su película "Heart Man" que se estrenará este 14 de Enero.

El éxito de ‘Escalera al cielo’ y su impacto en el Perú

Escalera al cielo es una recordada serie de televisión surcoreana del género drama y romance. Fue dirigida por Lee Jang-soo y basada en el guion de Park Hye-kyung. Fue producida por la empresa Logo Films y transmitida por Seoul Broadcasting System. Su primer episodio se estrenó el 3 de diciembre de 2003, con un total de 20 capítulos, hasta el 5 de febrero de 2004.

La serie tuvo un rotundo éxito en Corea del Sur consiguiendo grandes números de audiencia por su sorprendente narrativa y destacada historia llena de amores imposibles y tragedias inesperadas.

A nivel internacional, Escalera al cielo destacó en Latinoamérica, incluido el Perú, marcando el inicio del neologismo Hallyu y la difusión de la cultura surcoreana en nuestro país.