Postergan hasta el 8 de abril sentencia de Jonathan Majors por agresión a expareja

Jonathan Majors seguirá esperando la lectura de su sentencia luego de que fuera condenado en diciembre del 2023 por un jurado en el Tribunal de Nueva York que lo encontró culpable por los delitos de agresión y acoso contra su expareja Grace Jabbari, quien lo denunció a la Policía tras un altercado dentro de un automóvil en marzo del año pasado.

En efecto, de acuerdo con información de EFE y Variety, el juez Michael Gaffey fijó una nueva fecha de la sentencia contra Jonathan Majors para el próximo 8 de abril. Esto, luego de que la defensa del actor de 34 años presentara varias mociones evitando así que se dicte la decisión judicial de un posible año de cárcel o una sentencia en libertad condicional.

En un principio, la sentencia contra Jonathan Majors, quien fue despedido de Marvel, iba a dictarse este martes 6 de febrero tras dos semanas de juicio donde Majors asistió con su actual pareja Meagan Good. No obstante, el actor que interpreta al icónico villano de Marvel, Kang el Conquistador deberá esperar la resolución.

Cabe recalcar que Jonathan Majors no testificó durante el juicio, pero si lo hizo Grace Jabbari, quien dijo al juez que el actor de Creed III la agredió en su cabeza y en la mano luego de que ella le quitara el celular para revisar el texto que otra mujer le había escrito.

De acuerdo con el parte policial, Jonathan Majors fue arrestado el 25 de marzo de 2023 luego de que cámaras de seguridad lo captaran en el asiento trasero de un auto privado junto a Grace Jabbari, una excoreógrafa que conoció en el set de Ant-Man y la Avispa: Quantumania.

Jonathan Majors interpretó al icónico villano de Marvel, Kang el Conquistador. | Fuente: Marvel Pictures

Jonathan Majors afirma que no agredió a expareja

Jonathan Majors decidió romper su silencio y contar su versión de lo que pasó con Grace Jabbari. En una entrevista dada a ABC News, y que fue televisada el último lunes 8 de enero, el actor habló por primera vez luego de que fuera sentenciado por agresión y tras ser despedido de Marvel, adquisición de Disney, industria propietaria de ABC.

Fue en el programa Good Morning América que Majors conversó con la presentadora Linsey David negando que haya agredido a Grace Jabbari e insistiendo en que solo se trató de un acto de infidelidad de su parte.

Seguidamente, Jonathan Majors señaló que “no había duda” de que no fue él quien fracturó el dedo y mordió la oreja de su expareja. “Eso no sucedió. No sé cómo se lastimó ella. Ojalá supiera lo que pasó. Eso me daría claridad, me daría algún tipo de paz”, declaró.

Jonathan Majors tiene la intención de volver a Hollywood

Jonathan Majors también habló de su deseo de regresar a Hollywood y continuar con su carrera como actor. Esto, a raíz de la decisión de Marvel de terminar su contrato y así cortar su continuidad con el personaje de Kang, el conquistador, uno de los villanos más populares de Marvel. “Rezo porque así sea, pero es el plan de dios y el tiempo de dios”, acotó a ABC News.

Jonathan Majors ingresó por primera vez al UCM en la primera temporada de Loki en la que se presentó cómo ‘El que permanece’, una de las variantes de Kang, el conquistador. Posteriormente, Marvel confirmó que Majors sería el personaje que interpretaría al villano. Sin embargo, esto ya no sería así.

