'Las guerreras K-pop': el presidente surcoreano celebra el Grammy de 'Golden' como un “valioso logro” para su país

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, celebró el Premio Grammy otorgado a Golden, tema principal de la película animada Las guerreras K-pop, que se ha convertido en la primera canción del género en ganar un gramófono dorado. El mandatario calificó el reconocimiento como un “valioso logro” para la música y la industria de Corea del Sur.

“La canción Golden, tema principal de Las guerreras K-pop, ha hecho historia en el K-pop al ganar el premio a mejor canción escrita para medios visuales en los Premios Grammy”, escribió Lee el lunes en una publicación en X. "Este valioso logro alcanzado en el escenario de mayor prestigio del mundo, con el que sueñan todos los músicos", agregó.

El mensaje del presidente surcoreano

En su mensaje, Lee destacó que se trata de la primera vez que un compositor o productor vinculado al K-pop recibe un Grammy, y felicitó a los ganadores, entre ellos Ejae, voz principal del tema; Teddy Park, reconocido productor que ha trabajado con BLACKPINK; y el productor surcoreano 24.

“Extendemos nuestras más sinceras felicitaciones por este valioso logro alcanzado en el escenario más prestigioso del mundo, con el que todo músico sueña”, señaló.

El presidente también envió un mensaje de apoyo a otros artistas nominados en los Grammy esta edición: “Aunque no se llevaron el premio, aplaudimos a Rosé de BLACKPINK y a Yoonchae Jeong de KATSEYE, quienes demostraron su competitividad global”.

Finalmente, Lee subrayó el trabajo colectivo detrás del éxito: “Este logro ha sido posible gracias a los equipos de producción y a todas las personas que trabajaron tras bambalinas. Todos ustedes son el orgullo de Corea”.

‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제곡 〈Golden〉이 그래미 어워즈 시상식에서 비주얼 미디어 부문 최우수 작곡상을 받으며 K-팝의 새로운 역사를 썼습니다.



K-팝 작곡가 또는 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음입니다. 모든 음악인이 꿈꾸는 세계 최고 권위의 무대에서 이뤄낸 값진… — 이재명 (@Jaemyung_Lee) February 2, 2026

Golden, favorita en la temporada de premios

El triunfo en los Grammy llega en medio de una racha ganadora para Golden. El tema también fue nominado al Oscar a Mejor Canción Original, y obtuvo reconocimientos en los Critics Choice Awards y los Globos de Oro en la misma categoría.

Más allá de los premios, Golden se consolidó como uno de los temas más escuchados de 2025, destacando por su energía pop y su conexión directa con el universo del K-pop que propone la película.

La canción alcanzó el número uno del Billboard Global 200, lideró las listas en más de 30 países, incluidos Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido, y se ubicó dentro del top 10 en más de 20 territorios.

El emocionante mensaje de Ejae tras el Grammy

Tras recibir el premio, Ejae compartió su emoción durante una conferencia de prensa: “Me siento muy orgullosa de ser coreana. Cuando crecí, mucha gente no sabía ni dónde quedaba Corea. Por eso es tan increíble ver que Golden se cante en todo el mundo, incluso repitiendo palabra por palabra las letras en coreano. Significa muchísimo para mí”.

Semanas antes, al recibir el Globo de Oro, la cantante ya había compartido un testimonio personal sobre su trayectoria: “Trabajé incansablemente durante diez años con el sueño de convertirme en ídolo del K-pop, pero fui rechazada y me dijeron que mi voz no era suficiente. La música fue lo que me ayudó a seguir adelante. El rechazo es redirección. Nunca es tarde para brillar”.

En sus redes sociales, Ejae compartió la noticia a través de una historia acompañada de tres emojis llorando. Además, publicó imágenes del momento en que celebró el triunfo junto al equipo detrás de Golden: gritos, aplausos y abrazos en la habitación del hotel donde se hospedaban durante la entrega de los premios.

