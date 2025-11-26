'Euphoria': revelan que personaje de Sydney Sweeney tendrá OnlyFans en la tercera temporada

Euphoria, una de las series más vistas en HBO Max, ya comenzó a revelar nuevas escenas de su tercera temporada. ¿Qué pasó? De acuerdo con un primer avance emitido por la plataforma en Brasil, y difundido por el portal de cine Omelete, Cassie Howard, el personaje interpretado por la actriz Sydney Sweeney tendrá una cuenta de OnlyFans convirtiéndose en una figura famosa de contenido para adultos.

Esta nueva faceta de Cassie se da luego de que apareciera en traje de novia desatando rumores de una boda con el personaje de Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien se involucró sentimentalmente en los capítulos finales de la segunda temporada.

Según el medio, citado por las plataformas Vandal, Culture y E-Cartelera, Cassie aparecerá vestida en traje de conejita de PlayBoy haciéndose fotos para una cuenta de OnlyFans lo que revelaría una convivencia de pareja con Nate. “Los dos están comprometidos”, precisa el portal brasileño.

Por otro lado, Rue, personaje interpretado por Zendaya, continuará luchando contra su adicción a las drogas enfrentándose a dos grupos de narcotraficantes que la persiguen.

Cabe mencionar que el uso de plataformas para adultos ya fue utilizado en la serie durante la primera y segunda temporada con el personaje de Kat Hernández, interpretada por Barbie Ferreira, actriz que dejó la serie por temas personales. ¿Habrá más novedades sobre la tercera parte de Euphoria? Veremos.