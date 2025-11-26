'Euphoria': revelan que personaje de Sydney Sweeney tendrá OnlyFans en la tercera temporada

Avance también mostró a personajes de Sydney Sweeney y Jacob Elordi comprometidos. |
Fuente: HBO
¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria?
La tercera temporada de Euphoria tiene previsto su estreno para el 2026. Es decir, cuatro años después de la segunda temporada. La serie, que terminó de grabarse en octubre de este año, tendrá un salto temporal fuera del instituto donde estudiaban los protagonistas.
Euphoria confirmó su final con la tercera temporada
Euphoria, la exitosa serie adolescente de HBO Max, confirmó su final en la tercera temporada. Fue Francesca Orsi, vicepresidenta de HBO y responsable de las series en el estudio, quien anunció la noticia a Deadline al ser consultada sobre si la nueva temporada también sería el cierre.
"Lo hemos hablado (con la producción). No creo que nada termine hasta que termine, pero se ha discutido que este es el final", declaró la ejecutiva y jefa de las series de dramas en HBO.
Asimismo, Orsi expresó su alivio de poder iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria con el director y creador de la serie, Sam Levinson.
"Hablé con Sam esta mañana, cuando se dirigía al set. Todos están muy felices de estar de regreso y me alivia que finalmente estemos aquí", sostuvo.
Por último, la jefa de programación mostró su entusiasmo con el nuevo elenco y la trama de la serie. "Creo que los fans estarán muy satisfechos con esta temporada y la forma en la que completamos la narrativa de cada uno de los personajes", agregó.
¿Qué celebridades se unieron a la tercera temporada de Euphoria?
Euphoria incluyó a nuevas celebridades en su tercera temporada. Según informó Deadline, Sharon Stone, actriz nominada al Oscar y reconocida por los icónicos filmes Bajos instintos y Casino, se unió al elenco de la serie de HBO tras "una prolongada audición”.
Anteriormente, HBO confirmó a Rosalía en la tercera temporada de Euphoria. "Euphoria ha sido mi serie favorita durante los últimos años y no podría estar más feliz y agradecida de estar actuando junto a todas estas personas increíblemente talentosas", comentó la cantante y actriz española.
HBO también confirmó la inclusión de: Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje y Toby Wallace. Del mismo modo, Deadline precisó que Rosalía estaría en Euphoria como parte de las estrellas invitadas junto a Marshawn Lynch y Kadeem Hardison.
Por otra parte, el estudio confirmó el retorno de su elenco principal con: Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo, Eric Dane, Maude Apatow, Alexa Demie, y Hunter Schafer.