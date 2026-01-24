“Si él estuviera vivo, no lo habría permitido”: familia de Marty Reisman en contra de la película ‘Marty Supreme’

Los nietos y la hija del fallecido tenista aseguraron que no se comunicaron con ellos para contar la historia de Marty Reisman y omitieron información.

La película Marty Supreme generó gran expectativa en el público y está nominada a nueve premios Oscar 2026. Protagonizada por Timothée Chalamet, la cinta cuenta cómo “Marty Reisman comenzó su carrera siendo un estafador en Manhattan y terminó ganando 22 títulos importantes en el tenis de mesa entre 1946 y 2002, además de cinco medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales”.

Sin embargo, la familia del fallecido deportista se mostró en contra de la producción, ya que aseguran que se está dando una imagen equivocada de lo que fue Marty.

“El público no sabe que la familia Reisman no participó en ningún aspecto del proyecto ni ha recibido ni un solo centavo de las ganancias”, dijo su nieto Roger Reisman, asegurando que no se han comunicado con ellos para contar su historia.

Josh, otro de los nietos y también entrenador deportivo, mencionó que los creadores no quisieron escuchar su versión para hacer la película deliberadamente: “Creo que nunca nos incluyeron porque probablemente iban a mostrar cosas que no hubiéramos aprobado. Tal vez no querían compartir el proceso creativo, o quizás tampoco los beneficios”.

Asimismo, negaron que Marty Reisman haya tenido relaciones extramaritales o una mala relación con su hija o su esposa, tal como se muestra en la película:

“¿Si lograron reflejar su historia? La respuesta es no. No representaron acertadamente la relación de mi madre y mi abuela con él. Nunca hubo amoríos ni embarazo mientras estaba casada con otro hombre. Se casó con mi abuela antes de tener a su única hija. Jamás existió un vínculo con una estrella de cine en nuestras historias familiares ni en su autobiografía”, dijeron a Daily Mail.

Hija de Marty Reisman salió llorando del cine

Debbie, única hija del fallecido deportista, salió llorando del cine al ver la película, según Roger:

“Cuando salió del cine en lágrimas, se sintió triste y preocupada de que la gente creyera que ese era su verdadero padre. Dijo que no era una representación precisa de él”.

Además, el nieto contó cuál fue la peor escena de Marty Supreme:

“La escena que no puedo sacar de mi mente es cuando el financiero lo azota. Eso fue humillante y desesperado, y no representa lo que él defendía. Marty era ambicioso, pero no desesperado. Usar la paleta con la que recorrió el mundo para humillarlo… Eso fue increíble para mí. Se habría sentido mortificado si estuviera vivo. Si él estuviera aquí, no lo habría permitido”.

Nominaciones de ‘Marty Supreme’ al Oscar 2026

Marty Supreme cuenta con nueve nominaciones a los Oscar 2026:

Mejor Película

Mejor Director (Josh Safdie)

Mejor Actor (Timothée Chalamet)

Mejor Guion Original

Mejor Cinematografía

Mejor Edición

Mejor Diseño de Producción

Mejor Casting

Mejor Vestuario

