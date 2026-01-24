Sirena Ortiz se pronuncia tras la filtración de un video comprometedor con Gabriel Meneses

Sirena Ortiz se pronunció luego de que se difundieran en redes sociales varios videos en los que aparece junto con Gabriel Meneses en actitud cariñosa y besándose. Las imágenes se viralizaron rápidamente y motivaron a la actriz a brindar sus primeras declaraciones ante la prensa.

"Estoy muy feliz. Estoy muy feliz con Gabriel, todo bien", expresó brevemente ante las cámaras de América TV.

Sin embargo, indicó que la difusión del material la tomó por sorpresa, ya que consideró que se trataba de su vida privada.

"Ya vieron el video que salió, que bueno, es algo privado, que no se sabe cómo se expuso, pero ya lo vieron, ¿no?", declaró.

Al ser consultada sobre si ya mantiene una relación formal con Gabriel Meneses, la actriz evitó dar mayores detalles y solo respondió: "Más adelante hablaré de todo".

Sirena Ortiz descarta su ingreso a Esto es Guerra

Durante el mismo encuentro con la prensa, Sirena Ortiz fue consultada sobre la posibilidad de participar en Esto es Guerra al lado de Gabriel Meneses. Al respecto, dijo que actualmente está enfocada en su trabajo actoral.

"Ahorita estoy a full con la novela. Pero me encantaría de verdad estar ahí, sé que es un programa muy chévere", señaló la actriz, quien se encontraba participando en una actividad promocional junto a sus compañeros de elenco de Los otros Concha.

Gabriel Meneses es hijo del reconocido conductor Javier Meneses. Alcanzó popularidad tras su participación en Esto es Guerra y posteriormente inició su camino en la actuación.

El video que avivó los rumores sobre la relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses

Los rumores de una relación entre Sirena Ortiz y Gabriel Meneses se intensificaron luego de que el programa Esto es Guerra compartiera un video en el que ambos actores aparecen besándose y mostrando gestos de cariño.

Las imágenes fueron difundidas el último jueves y se puede observar a la actriz realizando una limpieza facial a Meneses para luego darle un beso en los labios.

En el material, que habría sido compartido inicialmente solo con sus allegados, también se aprecia cómo Ortiz se acerca nuevamente a Meneses para darle otro beso mientras ambos aplican una mascarilla facial.