"No dejes de visitarme en mis sueños": murió el padre de Fernanda Castillo, actriz de ‘El señor de los cielos’

El hermano de la actriz mexicana fue quien comunicó la muerte de su padre, mientras que Fernanda Castillo solo comentó la publicación.

La actriz mexicana Fernanda Castillo está de luto. A través de las redes sociales se comunicó la muerte de su padre. Fue su hermano Pablo quien hizo un video en Instragram donde se despidió de él.

“Mi pa, ejemplo puro de la palabra resiliencia. Aguantaste golpes que yo ni siquiera podría imaginar, con la ilusión de dar un último paseo con tus propias piernas y cargar a tu nieto Liam o Liám, como le decías tú por alguna extraña razón”, dijo en referencia al hijo de la protagonista de El señor de los cielos, fruto de su matrimonio con Erik Hayser.

Asimismo, destacó las cualidades de su padre, pero resaltó la más importante: el valor de la familia. “Me enseñaste sobre el amor y la bondad. Tenías el corazón más grande y, aunque a veces triste, nunca dejaste de entregárselo al mundo ni de estrechar la mano de quien más lo necesitara. Fuiste bueno, justo... y muy terco”.

Al finalizar, cerró con un “No dejes de visitarme en mis sueños”.

Hasta el momento, Fernanda Castillo no publicó ningún post sobre la muerte de su padre, pero sí comentó el video: “Te amo hermano, nos dejó juntos”.

Fernanda Castillo revela por qué salió de ‘El señor de los cielos’

La narcoserie El señor de los cielos ha tenido grandes temporadas, sin embargo, durante cinco de ellas, la protagonista fue Fernanda Castillo. En el 2017, culminó su participación después de que ‘Mónica Robles’ muriera.

Esta decisión tomó por sorpresa a los fanáticos quienes tenían a la actriz como su favorita en la historia. Sin embargo, años después de su salida, la mexicana contó la razón por la que se tuvo que despedir de su papel y también reveló por qué no quedó contenta con su desenlace.

“Yo terminé de alguna manera pidiendo mi salida de la serie en ese momento porque el personaje estaba siendo demeritado una y otra vez”, dijo para el espacio Guía del Hater de El Heraldo Podcast.

“Sentí que prefería irme con el personaje que yo había creado en alto… Mucha de la respuesta del público me enseñó que mucho de lo que yo hacía también empoderaba a otras mujeres y que también era padre (genial) para otras mujeres… Que la convirtieras en algo muy jodido a esta mujer como castigándola por haber sido fuerte era un mensaje también muy fuerte social hacia fuera”.