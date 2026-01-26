Muere Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio, a los 57 años

El actor de doblaje y titiritero mexicano falleció a los 57 años; fue reconocido por dar voz a Topo Gigio durante más de dos décadas y por su trabajo en televisión y espectáculos infantiles.

El mundo del doblaje y el entretenimiento en Latinoamérica está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y titiritero reconocido por dar voz al entrañable personaje de Topo Gigio. El artista murió el domingo 25 de enero a los 57 años.

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien expresó su pesar a través de redes sociales. “Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en un buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y agradecimiento. “Topo Gigio, gracias por mi infancia”, “Fue parte de mi niñez” o “Un amigo de esos que te ayudan a crecer con cariño y sin interés” fueron algunos de los comentarios. Por su parte, el locutor deportivo Leonardo Riaño escribió: “Un tipazo. Gran amigo de mis padres. Un enorme ser humano”.

La actriz Dacia Arcaraz, recordada por telenovelas como La pícara soñadora, Pobre niña rica y María Belén, también dedicó unas palabras a la memoria de Garzón Lozano. “Hoy es un día triste: se nos adelantó uno de mis mejores amigos, un hombre encantador, simpático, amoroso y con un gran talento”, expresó.

¿De qué murió Gabriel Garzón?

De acuerdo con información pública, el actor enfrentaba problemas de salud desde finales de 2025 y permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas de su fallecimiento.

El 10 de diciembre, Falcón había publicado un llamado urgente solicitando donadores de sangre para Garzón Lozano. “Amigos, nuestro querido Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre. Quienes puedan apoyarnos, se los agradeceremos de todo corazón”, señaló entonces.

En una entrevista con Multimedios en 2019, Gabriel Garzón recordó el accidente que le costó la pérdida de una pierna, luego de que una escenografía cayera sobre él. El actor contó que fue sometido a más de once cirugías antes de que los médicos confirmaran que no había otra alternativa. Fiel a su sentido del humor, relató que incluso en ese momento difícil intentó bromear: “El doctor me preguntó cómo quería que me cortaran la pierna y yo le dije: ‘a la mohicana, ¿no?’”.

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Garzón desarrolló una extensa carrera en distintas áreas del entretenimiento, incluyendo el doblaje, la creación de personajes y la televisión. Según contó en entrevistas, su vínculo con Topo Gigio comenzó en 1994, cuando el productor Javier Toledo lo invitó a realizar una prueba para interpretar al personaje. Su debut como la voz del famoso ratón fue en Argentina, en una presentación junto a Susana Giménez, y posteriormente participó en proyectos promocionales en Estados Unidos.

En 2006, asumió nuevamente al personaje en contenidos especiales realizados durante el Mundial de fútbol. A lo largo de su trayectoria, también participó en programas como El club de Gaby, El tío Gamboín, La casa de la risa y Los Chuperretes amigos, tanto en México como en Estados Unidos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis