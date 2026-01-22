‘¡La novia!’: Maggie Gyllenhaal sacude el mito en un tráiler punk donde la heroína dice “no”

El tráiler de ¡La novia! confirma que Gyllenhaal no está interesada en una reinterpretación clásica: su nueva película reimagina La novia de Frankenstein como un relato visceral, punk y ferozmente femenino.

El teaser ya lo insinuaba, pero el tráiler lo deja claro: ¡La novia! no busca comodidad ni nostalgia. La nueva película de Maggie Gyllenhaal se ve como una propuesta provocadora, excesiva y profundamente incómoda, una reinterpretación libre del mito de La novia de Frankenstein (1935) que apuesta por el ruido, la furia y la autonomía femenina.

Jessie Buckley se muestra poderosa, perturbadora y ferozmente rebelde en una historia donde la música, el descontrol y la violencia emocional parecen tan importantes como la estética. Todo apunta a que Gyllenhaal entrega aquí una segunda obra decisiva en su filmografía como directora, muy distinta a La hija oscura (2021), pero igual de personal.

Dirigida y escrita por la propia Gyllenhaal, la película está protagonizada por Buckley y Christian Bale, junto a un elenco que incluye a Penélope Cruz, Annette Bening, Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Julianne Hough, entre otros. La producción cuenta además con un equipo creativo de primer nivel, como la compositora Hildur Guðnadóttir (Tár), la diseñadora de vestuario Sandy Powell (La reina joven) y el director de fotografía Lawrence Sher (Joker).

Mira el tráiler de ¡La novia! a continuación...

Una novia que ya no guarda silencio

Durante una conferencia internacional a la que RPP tuvo acceso, Gyllenhaal explicó que la chispa creativa del proyecto surgió a partir del impacto duradero que dejó Elsa Lanchester en La novia de Frankenstein (1935), pese a su breve tiempo en pantalla.

“Su presencia es formidable. Y cuando volví a ver la película, me di cuenta de algo clave: ella no habla”, reflexionó la directora. “Es una película que lleva su nombre, pero no trata realmente sobre ella. Y aun así, con solo tres minutos en pantalla, deja huella. ¿Por qué? Porque es increíblemente poderosa”.

Ese silencio histórico es precisamente el vacío que ¡La novia! busca llenar. Para Gyllenhaal, el mito siempre estuvo incompleto: “Frankenstein es un monstruo que hace cosas terribles, pero también es humano y solitario. Su deseo de tener una compañera es comprensible. Pero… ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa cuando esa mujer vuelve a la vida con sus propios deseos, miedos y agenda?”.

¿De qué trata ¡La novia!?

La película sigue a una joven que muere tras una caída violenta y es devuelta a la vida mediante un experimento científico. Al despertar, no es la misma. Lo que sigue es su reinserción en una sociedad caótica, marcada por el exceso, el crimen y la persecución policial, junto a un Frankenstein igualmente desadaptado.

El tráiler muestra a la Novia desplazándose por bares, calles y escenarios dominados por hombres, siempre fuera de lugar, hasta que abraza su condición de monstruo. “Soy un monstruo”, dice él. “Yo también”, responde ella. Juntos, parecen lanzarse a una espiral de violencia, libertad y autodescubrimiento.

Un punk gótico sin concesiones

Visualmente, el tráiler mezcla referentes clásicos con una sensibilidad contemporánea. Hay ecos del cine de los años 30, pero filtrados por una estética punk, casi anárquica. La música —a cargo de Florence + The Machine— refuerza esa sensación de desborde emocional y energía cruda.

Gyllenhaal lo define sin rodeos: esta es una película punk. No solo por su forma, sino por su decisión más radical: colocar a la Novia en el centro del relato y permitirle decir “no”.

¿Quiénes conforman el elenco de ¡La novia!?

El reparto principal incluye a:

Jessie Buckley como la Novia

Christian Bale como Frankenstein

Penélope Cruz como Myrna

Peter Sarsgaard como el detective

Annette Bening

Julianne Hough

Jake Gyllenhaal

John Magaro

Jeannie Berlin

Linda Emond

Louis Cancelmi

Matthew Maher

¿Cuándo se estrena ¡La novia!?

¡La novia!, la nueva película de Maggie Gyllenhaal, se estrenará en Latinoamérica el jueves 5 de marzo, mientras que llegará a Estados Unidos y Canadá un día después, el 6 de marzo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis