Muere Salvatore Basile, actor de 'Café con aroma de mujer' y 'La mujer en el espejo', a los 85 años

El reconocido actor y productor italiano, figura clave de la televisión colombiana y latinoamericana, falleció este lunes tras una lucha contra el cáncer de páncreas.

El mundo de las telenovelas y la televisión latinoamericana está de luto. Este lunes 26 de enero falleció Salvatore Basile, destacado actor y productor, recordado por su participación en telenovelas emblemáticas como Café con aroma de mujer, Señora Isabel, Calamar y La mujer en el espejo. Tenía 85 años.

De origen napolitano, Basile desarrolló gran parte de su carrera en Colombia, país que adoptó como su hogar y donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la pantalla chica. Su muerte fue confirmada por su familia y rápidamente generó reacciones en el ámbito cultural y político.

Uno de los mensajes más sentidos fue el del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales: “El ‘italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y 'donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas'. Buen viaje, mi hermano”.

¿De qué murió Salvatore Basile?

Gerónimo Basile, hijo del actor, reveló en diálogo con 6AM W que su padre falleció a causa de un cáncer de páncreas diagnosticado a fines de 2025.

“Fue fulminante. El deterioro fue una locura, en mes y medio se lo llevó”, explicó, al recordar que el diagnóstico llegó tras varios años de controles médicos.

También destacó el difícil momento que atraviesa Jackeline Lemaitre, pareja del actor. “Ellos eran uno solo, pero creo que está mostrándose como la gran señora que es y dándonos el ejemplo de cómo afrontar algo como esto”, señaló.

¿Quién fue Salvatore Basile?

Salvatore Basile Ferrara nació en Nápoles el 18 de mayo de 1940. Llegó a Cartagena en 1968 como asistente del director Gillo Pontecorvo durante el rodaje de Queimada, protagonizada por Marlon Brando. Ese viaje marcó su destino: Colombia se convirtió en su residencia definitiva.

Su carrera en el cine incluyó títulos como Dispara fuerte, más fuerte… no lo entiendo (1966), Hasta que llegó su hora (1968), Holocausto caníbal (1980) y la recordada La estrategia del caracol (1993). Sus últimas apariciones en la gran pantalla fueron en 2019, con Los Ajenos Fútbol Club y La médium del venerable.

En televisión, participó en producciones que marcaron época, entre ellas Café con aroma de mujer, La mujer en el espejo, Señora Isabel, Pobre Pablo, Sofía, dame tiempo y Las noches de Luciana. Su rostro también quedó en la memoria colectiva por protagonizar la campaña turística “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”.

Más allá de la actuación, Basile fue un importante gestor cultural. Estuvo estrechamente vinculado al Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI), donde fue presidente y miembro de su junta directiva.

En 2019, luego de más de cinco décadas dedicadas a la actuación, recibió el Premio Víctor Nieto a toda una vida en los Premios India Catalina, en reconocimiento a su aporte al cine y la televisión colombiana.

