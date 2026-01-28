Muere Alexis Ortega: colegas y fans despiden a la voz latina del Spider-Man de Tom Holland

El actor mexicano de doblaje fue reconocido por prestar su voz a Spider-Man en el MCU y a múltiples proyectos de animación y plataformas digitales. Colegas y fans lamentan su partida.

El mundo del doblaje latino está de luto. El lunes 26 de enero se confirmó el fallecimiento de Alexis Ortega, actor mexicano de doblaje reconocido por ser la voz en español latino del Spider-Man interpretado por Tom Holland en varias películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Tenía 38 años.

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales por la cuenta oficial de los Premios de Doblaje Latino Animado (ALDA), que expresó sus condolencias a la familia, amigos y colegas del actor. “Lamentamos informar el sensible fallecimiento del actor Alexis Ortega”, señalaron en su mensaje, en el que también destacaron sus “increíbles interpretaciones”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre la causa de su muerte.

El gremio del doblaje lamenta su partida

Tras la muerte de Alexis Ortega, las reacciones no tardaron en llegar. El actor Carli Sanper, amigo cercano de Ortega, compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor por la pérdida y reflexionó sobre la importancia de estar presentes para quienes queremos.

"Me duele no haber leído entre líneas, no haber entendido que tus llamadas eran una llamada de atención... Te pido perdón, amigo. Y te prometo algo: esta herida no se va a cerrar porque no quiero que se cierre. Quiero que me acompañe siempre para recordarme lo importante que es escuchar, estar, sostener, amar a tiempo", escribió Sanper.

Portales especializados como World Dubbing News también se sumaron a las muestras de pesar, enviando su solidaridad a los familiares y colegas del actor “en un momento tan difícil”. Asimismo, la comunidad de animación Cartoons On The Moon recordó con tristeza la partida de una voz que dio vida a numerosos héroes y personajes entrañables.

¿Quién fue Alexis Ortega?

Alexis Ortega nació en México el 31 de agosto de 1987 y comenzó su carrera en el doblaje en 2013. Su trabajo más reconocido fue el de Spider-Man en las versiones en español latino de las películas del MCU protagonizadas por Tom Holland, como Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: de regreso a casa (2017) y Avengers: Infinity War (2018).

Además, participó en el doblaje de producciones como Grandes héroes (2014), Buscando a Dory (2016), Rogue One: una historia de Star Wars (2016) y Cars 3 (2017). En años recientes, también prestó su voz a contenidos del popular creador digital MrBeast, ampliando su presencia a nuevas plataformas.

Como actor en pantalla, formó parte de series de Netflix como Luis Miguel: la serie y La casa de las flores, donde interpretó a Federico Limantour. También participó en producciones como El candidato, Las viudas de los jueves y se encontraba trabajando en el cortometraje de terror El segundo piso.

