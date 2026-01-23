Oscar 2026: la emotiva reacción de Ejae por la nominación de 'Golden', la canción de 'Las guerreras K-pop'

La cantante y compositora compartió el momento exacto en el que se enteró de su nominación al Oscar 2026 por Golden, un logro que corona una temporada de premios histórica para Las guerreras K-pop.

Ejae no pudo contener la emoción. Con las manos cubriéndole el rostro y una sonrisa que lo decía todo, la cantante y compositora celebró el jueves desde su departamento en Nueva York una noticia que cambiaría su carrera: Golden, el tema principal de la película Las guerreras K-pop, había recibido una nominación al Oscar 2026 a Mejor Canción Original.

El video, que la propia artista compartió en redes sociales, muestra el instante exacto en el que se entera de la nominación. Vestida de manera casual y sentada en el sofá junto a su prometido, el músico Sam Kim, Ejae pasa de la incredulidad a los aplausos en cuestión de segundos. El clip se volvió viral entre los fans del K-pop y del cine animado.

@ejae_k WOWWWW!!! my reaction to being nominated for an Oscar 🥹🥹 So incredibly grateful to be apart of the world Maggie & Chris created and so thankful to be apart of the best team that helped bring the music of their world to life ❤️ ♬ original sound - ejae_k

¿Cómo reaccionó Ejae?

“Estoy increíblemente agradecida de ser parte del mundo que Maggie Kang y Chris Appelhans crearon, y del equipo que ayudó a dar vida a su música”, escribió junto a la publicación en TikTok.

La nominación de Golden forma parte de un logro mayor para Las guerreras K-pop, que también compite en la categoría de Mejor Película Animada. Además, convierte a Ejae en la primera mujer coreano-estadounidense nominada al Oscar en esta categoría, y a HUNTR/X, el grupo ficticio de la película, en el primer acto de K-pop ficticio en llegar a los premios de la Academia.

Horas después del anuncio, Ejae admitió que aún le cuesta asimilar lo que está viviendo. “Es muy extraño ver mi nombre en la pantalla. Todavía lo estoy digiriendo”, confesó en una entrevista telefónica con Good Morning America.

La artista también recordó su pasado como trainee de K-pop, una etapa marcada por años de preparación que no culminaron en un debut real. “Estoy muy orgullosa de esa niña”, dijo al pensar en esa versión más joven de sí misma, conectando su historia personal con el mensaje de Golden, una canción que habla de perseverancia, identidad y autoestima.

Un camino perfecto hacia el Oscar

La nominación no llega sola. Las guerreras K-pop y Golden han tenido una temporada de premios impecable: semanas atrás se llevaron los galardones a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original tanto en los Globos de Oro como en los Critics Choice Awards.

El impacto de Golden también se ha sentido fuera del cine. La canción compite este año en los Premios Grammy en cinco categorías, incluida Canción del Año, y acaba de recibir dos nominaciones en los Brit Awards, confirmando su alcance global más allá de la pantalla.

En el Oscar, Golden competirá con Dear Me (Diane Warren: Relentless), I Lied to You (Pecadores), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!) y Train Dreams (Train Dreams), en una de las categorías más disputadas de la edición.

¿La veremos cantar en la gala?

La posibilidad de que Golden sea interpretada en vivo durante la ceremonia del Oscar 2026 entusiasma a los fans, aunque para Ejae la idea también viene acompañada de nervios. “Me pone muy nerviosa”, confesó al ser consultada por Entertainment Tonight sobre una posible presentación junto a Audrey Nuna y Rei Ami, las otras voces del grupo ficticio HUNTR/X.

"Después de las nominaciones, estaba feliz. Y luego mi prometido me dijo: '¿Eso significa que tienes que cantarla en vivo?'. Me empezó a entrar el pánico escénico. Es un honor increíble, pero también da mucho miedo cantar frente a artistas y actores que admiras. Definitivamente, los nervios están a mil, y encima tiene que ser la canción más difícil del mundo. Solo me queda ensayar durísimo".

