'Esto es guerra': Maricielo Gamarra ingresa y protagoniza tenso cruce con Flavia López

El reencuentro de las reinas de belleza en el reality no pasó desapercibido. Un cruce de comentarios bastó para encender el set y dejar claro que la competencia empezó desde el primer día.

¿Pelea de reinas? La nueva temporada de Esto es guerra (EEG) arrancó con chispas. Este martes, durante el anuncio oficial de los nuevos integrantes, el reality presentó a Flavia López y Maricielo Gamarra, dos figuras provenientes de los certámenes de belleza que no tardaron en protagonizar un tenso momento en vivo.

“Estoy feliz y emocionada por esta oportunidad”, comentó Maricielo tras ser presentada por Mathías Brivio. Sin rodeos, el conductor lanzó la pregunta que encendió la escena: “¿Es verdad que le ganaste a Flavia en algún certamen?”. La respuesta fue inmediata: “¿Se nota?”, replicó Gamarra, desatando la risa de Mathías.

Para aclarar el cruce, Mathías invitó a Flavia López al escenario. “¿Te ganó o no te ganó?”, insistió. Flavia respondió con firmeza: “No. En realidad, ella siempre ha quedado segunda”. Pero Maricielo no se quedó callada: “Al menos pasé al top en mi primer concurso internacional”, replicó, elevando aún más la tensión.

Tras el intercambio, Maricielo Gamarra aclaró: “Somos amigas, pero ahora rivales”, mientras que Mathías comentó: "Ya vimos que hay rivalidad entre ustedes. Más tarde, desde sus redes sociales, celebró su ingreso al reality: “¡Ayer empecé un nuevo capítulo! Gracias EEG por esta oportunidad. Espero que ustedes también sean parte de este nuevo camino”, escribió en Instagram.

Maricielo y Flavia: de los certámenes al reality

Maricielo Gamarra inició su camino en los concursos de belleza a los 19 años, al coronarse Miss Tarapoto 2014. En 2019 fue elegida Miss San Martín y al año siguiente participó en el Miss Perú, donde quedó como primera finalista, mientras Janick Maceta se llevó la corona nacional. Ese mismo año representó al país en el Miss Grand International, alcanzando el Top 20. Su mayor logro llegó en 2024, cuando fue coronada Reina Hispanoamericana, trayendo por segunda vez ese título al Perú.

Por su parte, Flavia López representó al Perú en el Teen Universe 2023, donde alcanzó el Top 6. En junio de 2025 compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco, certamen en el que llegó al Top 5, mientras que Maricielo quedó como primera finalista. Meses después, Flavia fue coronada Miss Grand Perú 2025, aunque no logró clasificar en el certamen internacional tras sufrir un accidente durante las competencias preliminares.

¿Flavia López irá al Miss Grand International All Stars?

Con la mirada puesta en la primera edición del Miss Grand International All Stars, que se realizará este año en mayo en Bangkok, muchos seguidores peruanos del certamen se preguntan quién representará al país.

En redes sociales, Flavia López ha sido una de las favoritas del público, especialmente por la popularidad que ganó tras superar un accidente durante la última edición del Miss Grand International. Sin embargo, la modelo ya fue clara sobre esa posibilidad.

“Ya viví la experiencia maravillosa de ir a Miss Grand International. Disfruté cada día de la competencia a pesar de mi lesión. Es una experiencia que me quedará para siempre, pero no está en mis planes ir al All Stars”, afirmó.