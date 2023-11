Bruce Willis y su hija Scout se reúnen en conmovedor video y emocionan a fans

Bruce Willis y su familia celebraron el Día de Acción de Gracias en su casa ubicada en Los Ángeles, California, el último jueves 23 de noviembre. El actor estuvo con toda su familia, incluida su exesposa Demi Moore y sus tres hijas: Rumer, Tallulah y Scout LaRue Willis, quienes acompañaron a su padre, quien viene sufriendo las consecuencias de la demencia frontotemporal, enfermedad diagnostica al intérprete de ‘Duro de matar’ a inicios de año.

Precisamente, su hija Scout LaRue Willis, de 32 años, decidió compartir un conmovedor video, de unos segundos, en redes sociales donde se le ve tomando de la mano a su padre Bruce Willis, quien tiene puesta un suéter gris con cuello rojo y un sombrero de lana mientras responde al gesto de su hija mirando de manera correcta.

En otra de las historias compartidas en Instagram por la hija de Bruce Willis aparece siendo acariciada por la mano de su progenitor, quien la sostiene adecuadamente. “Mi chico”, expresó la joven en el video que tuvo más de 750 mil reacciones y 10 mil mensajes de fanáticos y seguidores del personaje de ‘El quinto elemento’ quien sigue en recuperación.

“Él nos dio a todos mucho disfrute. Feliz de ver que está rodeado de su familia”, “Gracias por dejarnos entrar a tu hogar y disfrutar de nuestro actor favorito. Dios le de toda la alegría del mundo”, “Bendiciones para tu papá, excelente actor”, “¡Nunca dejes de tomarlo de las manos!”, fueron algunos de los comentarios.

Bruce Willis junto a su hija Scout LaRue Willis, de 32 años. | Fuente: Instagram

Familia de Bruce Willis se reunió en Día de Acción de Gracias

Por otro lado, Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, publicó una fotografía familiar en Instagram donde se ve a Bruce junto a todos sus hijas y su exesposa Demi Moore, quien se muestra contenta de estar al lado del actor.

"Estoy tan agradecida de conocer este tipo de amor. Deseándoles a todos un Feliz Día de Acción de Gracias", escribió Emma Heming, de 47 años, al difundir la instantánea donde todos lucen muy sonrientes.

Amigo de Bruce Willis asegura que ya perdió la capacidad de hablar

Bruce Willis ya habría pérdida la capacidad de leer y hablar, según contó a New York Post, Glenn Gordon, un amigo íntimo de Willis, quien compartió sus impresiones sobre el estado de salud del famoso protagonista de 'Duro de matar'.

"Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están presentes en él. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí", manifestó.