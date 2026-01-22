Oscar 2026: Amy Madigan logra su segunda nominación, 40 años después de la primera

Amy Madigan vuelve a la carrera por el Oscar con una nominación a Mejor Actriz de Reparto, cuatro décadas después de su primera mención en los premios de la Academia.

A sus 75 años, Amy Madigan se convirtió este jueves en una de las protagonistas del anuncio de los nominados al Oscar 2026. La actriz estadounidense, que el último año ganó notoriedad por su inquietante interpretación de la tía Gladys en La hora de la desaparición, alcanzó su segunda nominación a los premios de la Academia.

Madigan fue incluida en la categoría Mejor Actriz de Reparto, exactamente 40 años después de su primera nominación por Twice in a Lifetime en 1986. Con este nuevo reconocimiento, ingresa a un selecto grupo de actrices veteranas que han logrado sostener una presencia constante de intérpretes mayores de 60 años en la categoría de reparto a lo largo de los años.

Amy Madigan brilla en la temporada de premios

El trabajo de Madigan en La hora de la desaparición (Weapons, en inglés) también fue destacado en otros galardones clave de la temporada. La actriz recibió una nominación a los Globos de Oro —premio que finalmente obtuvo Teyana Taylor por Una batalla tras otra— y fue incluida entre las candidatas a los Actor Awards, cuyos ganadores se anunciarán el 1 de marzo.

Además, Madigan se alzó con el Critics Choice Award y acumuló reconocimientos en distintas asociaciones de críticos, incluidos los círculos de Atlanta, Austin y Boston, así como en los Premios Astra, consolidando una de las rachas más sólidas de su carrera.

Al recibir el Critics Choice, la actriz se mostró sorprendida por la recepción del personaje. “Realmente no esperaba todo esto. Pensé que a la gente le gustaría la película y que conectaría con Gladys, pero la aman”, señaló. “Nunca supe muy bien qué significaba agradecer a los fans. Siempre lo veía en músicos famosos, pero ahora también estoy agradeciendo a los míos”, agregó.

¿Cuándo es la ceremonia del Oscar 2026?

La edición 98 de los Premios Oscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La gala será transmitida en vivo en Estados Unidos por ABC y, en Latinoamérica, podrá verse a través de televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming, según el país.

