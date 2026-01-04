Natasha Klauss celebró el cumpleaños de Jorge Cao, actor que interpretó a su abuelo en ‘Pasión de Gavilanes’

La estrella colombiana celebró un año más de vida junto al actor que dio vida a Martín Acevedo, a quien considera su padre. Este gesto generó reacciones y recuerdos entre los seguidores de la telenovela.

La actriz colombiana Natasha Klauss, recordada por su papel como Sarita Elizondo en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, celebró con emoción el cumpleaños del actor cubano Jorge Cao, quien interpretó al entrañable abuelo Martín Acevedo en la producción.

A través de sus redes sociales, Klauss compartió un mensaje lleno de cariño y gratitud hacia el actor, destacando la relación especial que construyeron durante las grabaciones de la novela, vínculo que se ha mantenido a lo largo de los años.

“Y sí, qué mejor que un vallenato para la sabrosura cubana de mi corazón. Dios siga bendiciendo tu vida por muchos años más. Te amamos”, escribió.

Los seguidores de la telenovela reaccionaron de inmediato recordando a quienes formaron parte de una de las producciones más queridas de la televisión latinoamericana.

“Es como un padre para mí”

La actriz Natasha Klauss contrajo matrimonio en junio de 2022 con su pareja Daniel Gómez en una ceremonia íntima y especial en su natal Colombia.

La boda se realizó en la Haciendo Rincón de Teusacá donde uno de los invitados fue Jorge Cao, su abuelo en la primera temporada de Pasión de gavilanes. El reconocido actor es como un padre para la recordada ‘Sarita Elizondo’ por lo que ella le pidió que sea él quien la lleve del brazo hacia el altar.

“Solo te puedo decir gracias por ser, estar y amarme como yo a ti. Caminar de la mano contigo es estar con papá y mamá que están en el cielo acompañándome. Tu bendición es la de ellos” escribió Natasha Klauss en sus redes sociales en ese entonces.