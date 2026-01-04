Dove Cameron y Damiano David, de Måneskin, anunciaron su compromiso

Pese a que no hay detalles de la próxima boda, tanto Dove como Damiano tienen sus respectivos anillos de compromiso.

¡Es oficial! Damiano David y Dove Cameron acaban de comprometerse. A través de las redes sociales, la pareja mostró los anillos con el que darán el siguiente paso en su relación.

“Mi parte favorita de estar viva, feliz año nuevo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram con un carrete de fotos de ellos juntos. Asimismo, el cantante italiano también compartió imágenes de la pedida de mano. “Va a ser un año precioso”, se lee en la caja de descripción de sus redes.

Damiano y Dove tienen anillos de compromiso

De acuerdo con medios italianos, la pareja decidió que cada uno debería tener un anillo de compromiso. Los aros son de la firma Bernini High Jewelry, conocidos por ser maestros artesanales en joyas. Ambos aros están hechos de 18 quiates y tienen diamantes.

Damiano mira a Dove mientras ella enseña su anillo de compromiso. Fuente: IG: @dovecameron

Historia de amor de Damiano David y Dove Cameron

A principios de 2023, se tejía el rumor de que ambos habían comenzado una relaicón después de conocerse en un evento musical internacional. En ese momento no confirmaron nada, pero en febrero de 2024, hicieron su primera aparición juntos en la pre-Grammy gala de Clive Davis.

Para ese entonces, el italiano ya había terminado su romance con la influencer Giorgia Soleri después de seis años. Desde entonces han compartido fotos juntos y han recibido comentarios positivos de sus seguidores. En octubre de 2025, celebraron su segundo aniversario.

“Los dos mejores años de mi vida. Lloro al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan bonita contigo. Te amo de una manera que no podría expresarse con palabras, pero nunca dejaré de intentarlo”, escribió.

Los anillos de compromiso están elaborados en oro rosa de 18 quilates y engastadas con diamantes naturales.Fuente: IG: @dovecameron

Sobre Damiano David y Dove Cameron

El cantante italiano formó parte de la banda Måneskin, que conquistó Eurovisión 2021 con Zitti e buoni; pero decidió hacer su carrera como solista y ha logrado notable reconocimiento.

Por otro lado, Cameron, ha evolucionado su carrera musical después de su trayectoria como actriz en Disney Channel como Liv y Maddie y Descendientes.