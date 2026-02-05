Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro en comercial para el Super Bowl 2026 [VIDEO]

La actriz mexicana participa en un spot publicitario que rinde homenaje a las telenovelas clásicas y refuerza la presencia latina en Estados Unidos.

La actriz mexicana Itatí Cantoral, famosa por interpretar a la icónica villana Soraya Montenegro en María la del barrio, vuelve a dar de qué hablar al reaparecer en un comercial para el Super Bowl 2026, la gran final del fútbol americano que se transmitirá este domingo 8 de febrero.

El anuncio, producido por e.l.f. Cosmetics y titulado “Melisa”, rinde homenaje con humor a las clásicas novelas mexicanas. En el spot, Cantoral encarna a una enfermera llamada Zoraida, un personaje que evoca el estilo dramático y exagerado que la llevó a la fama en los años 90.

¿De qué trata el comercial donde sale Itatí Cantoral?

La trama cómica presenta a la actriz y comediante Melissa McCarthy despertando en un hospital tras un accidente automovilístico. McCarthy debe aprender español en un solo día antes del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, protagonizado por el puertorriqueño Bad Bunny, y recibe la ayuda de un médico interpretado por Nicholas González y un aceite labial de la marca, mientras Zoraida observa con celos y dramatismo.

El uso de referencias a Soraya Montenegro ha despertado nostalgia entre el público latino y ha llamado la atención en redes sociales, donde muchos celebran el guiño a un personaje que se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. El comercial completo será transmitido durante el tercer cuarto del Super Bowl en la plataforma Peacock.

¿Por qué invitaron a Bad Bunny al Super Bowl 2026? La elección de Bad Bunny para el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2026 fue cuestionada por Donald Trump, quien afirmó que era "una locura" y aseguró que nunca había oído hablar del artista.

Sin embargo, el puertorriqueño fue el artista más reproducido a nivel global en 2025 y estuvo entre los cinco más escuchados de la plataforma en los últimos tres años.

Según Roger Goodell, comisionado de la NFL, la decisión de invitar a Bad Bunny a amenizar el descanso de la Super Bowl 2026 se tomó de manera "meditada" y pensando en la "unidad".

El artista declaró el año pasado que excluyó a Estados Unidos de su última gira por miedo a las redadas y las acciones de los agentes migratorios en los recintos.

La de 2026 será la segunda aparición de Bad Bunny en un juego por el campeonato de la NFL, aunque la primera como protagonista. Anteriormente tuvo una participación con Shakira y Jennifer López en el Super Bowl LIV del 2020.