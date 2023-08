Sarah Jessica Parker adoptó a gato que hizo de su mascota en la serie 'And Just Like That'

Sarah Jessica Parker demostró, una vez más, su amor hacia los animales. La actriz que da vida al personaje de ‘Carrie Bradshaw’ en la mítica serie estadounidense ‘Sex an the City’ decidió adoptar al gato que actúa con ella en el spin-off ‘And Just Like That’. El felino salió en la segunda temporada de la serie de HBO Max como ‘Shoe’ y ahora formará parte de la vida de la artista de 58 años con el nombre de Lotus.

Fue por medio de sus redes sociales que Sarah Jessica Parker dio a conocer al nuevo integrante de su familia con algunas fotos que muestran al gato luciendo un collar y siendo abrazado por la actriz dentro de su casa. Parker también difundió un breve video donde Lotus aparece limpiándose las patas traseras con su lengua y otra instantánea dentro de su nueva cama.

"Su nombre fuera de cámaras es Lotus. Él y sus hermanos recibieron nombres botánicos cuando fueron rescatados cuando eran recién nacidos por la Sociedad Humana de Animales", se lee en la publicación que hizo Sarah Jessica Parker en su cuenta de Instagram y que ya cuenta con 393 mil 'Me gustas' y más de 8 mil comentarios.

Asimismo, la también productora de teatro recalcó que el gato fue adoptado oficialmente en abril por ella y por su esposo Matthew Broderick. Es así como ‘Lotus’ se une a los otros dos felinos que tiene la pareja: Rémy y Smila.

Lotus actúa como 'Shoe' en el spin-off ‘And Just Like That’. | Fuente: Instagram (sarahjessicaparker)

Sarah Jessica Parker y su nueva mascota Lotus se conocieron en la segunda temporada de ‘And Just Like That’. En el programa, el gato, que en la serie se llama ‘Shoe’, se fue a vivir a la casa de ‘Carrie’ (Sarah Jessica Parker) después de que Che Díaz (Sara Ramírez) lo llevara. En la serie, ‘Carrie’ no quería a ‘Shoe’ pero luego lo aceptó como su nuevo amigo.

“Lotus se une a Rémy y Smila a quienes adoptamos en mayo de 2022. Si Lotus me parece familiar, es porque lo es”, recalcó la actriz, quien fue elogiada por sus seguidores al tener el “hermoso gesto” de adoptar al felino.

'And Just Like That' inició su tercera temporada

Por su parte, 'And Just Like That', el spin-off de la serie 'Sex and The City', ya estrenó el primer episodio de su tercera temporada el último jueves 24 de agosto. La noticia fue confirmada por los ejecutivos de HBO Max por medio de un comunicado.

"Estamos encantados de compartir que, desde el lanzamiento de la segunda temporada, And Just Like That ocupa el puesto número uno entre las producciones originales para la plataforma (...) No podemos esperar a que el público vea a dónde llevará la tercera temporada a nuestros neoyorquinos favoritos", expresó Sarah Aubrey, jefa del contenido de HBO Max.