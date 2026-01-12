Mark Ruffalo protesta contra Donald Trump en los Globos de Oro 2026: "Es el peor ser humano del mundo"

El actor aprovechó la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 para lanzar duras críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y denunciar políticas migratorias y la intervención en Venezuela.

No se quedó en silencio. Aunque la ceremonia de los Globos de Oro 2026 evitó referencias políticas desde el escenario, Mark Ruffalo decidió usar la alfombra roja para expresar su postura. El actor estadounidense lanzó fuertes declaraciones contra Donald Trump, a quien calificó como “el peor ser humano”, además de cuestionar la reciente intervención del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

Ruffalo asistió a la gala acompañado de su esposa, Sunrise Coigney, y llamó la atención por un prendedor que llevaba en la solapa de su saco con el mensaje “Be good” (“Sé bueno”). Consultado por el significado del accesorio en una entrevista con USA Today, el actor explicó que se trataba de un homenaje a Renee Nicole Good, una mujer que murió días atrás durante una operación migratoria.

“Esto es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”, afirmó Ruffalo, antes de lanzar una crítica directa al presidente estadounidense. “Estamos en medio de una guerra con Venezuela que hemos invadido ilegalmente”, añadió.

Las duras palabras de Mark Ruffalo contra Trump

Durante la entrevista, Ruffalo elevó el tono de sus declaraciones. Aunque evitó mencionar a Trump directamente al inicio, el actor señaló: “Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero el tipo es un delincuente convicto".

Sin rodeos, continuó: “Es el peor ser humano. Si dependemos de la moral de esta persona para liderar al país más poderoso del mundo, entonces estamos en serios problemas”.

El intérprete cerró su mensaje señalando que su protesta no era solo personal. “Esto es por ella, pero también por todas las personas en Estados Unidos que hoy viven aterrorizadas y con miedo. Yo soy una de ellas. Amo a este país, pero lo que estamos viendo no es Estados Unidos”.

“Esto no está haciendo a Estados Unidos mejor”

Más tarde, en otra entrevista con Entertainment Tonight, Ruffalo profundizó en sus críticas. “Renee Good fue asesinada en las calles de Estados Unidos y ahora vemos agentes actuando como fuerzas de terror. Me cuesta fingir que todo esto no está pasando”, señaló.

"Tenemos un presidente que dice que las leyes del mundo no se aplican a él y que podríamos confiar en su moralidad, pero él no tiene moralidad. Entonces, ¿dónde nos deja eso? ¿Dónde deja eso al mundo?", cuestionó.

El actor también cuestionó el impacto social y económico de las políticas actuales. “La gente no puede pagar el alquiler, no puede comprar comida, los seguros son imposibles, no hay acceso a salud ni educación. Esto no nos hace más seguros ni mejores como país”, concluyó.

