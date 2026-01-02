Hijos de Sean ‘Diddy’ Combs narrarán el impacto del juicio contra su padre en nueva serie documental

El proyecto seguirá de cerca a Justin y Christian Combs durante el proceso judicial que terminó con una condena del rapero.

Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs están preparando una serie documental en la que narrarán cómo vivieron la estrepitosa caída de la figura musical, según adelantó The Hollywood Reporter.

La producción estará a cargo de Zeus Network, plataforma que ya compartió un adelanto y confirmó que el estreno está programado para 2026, información que difundieron a través de sus redes sociales oficiales.

El proyecto seguirá principalmente a Justin y Christian Combs durante todo el proceso judicial que enfrentó su padre por cargos federales relacionados con crimen organizado y tráfico sexual. El juicio culminó a comienzos de julio y derivó en una sentencia de 50 meses de prisión.

Paralelamente, Combs también aparece como eje central en otra docuserie de cuatro episodios para Netflix, en la que participa como productor el rapero 50 Cent, uno de sus más conocidos rivales.

After 50 Cent’s No. 1-rated docuseries about Sean “Diddy” Combs on Netflix.



Christian Combs & Justin Combs are now hinting at their own doc of their father, planned for release in 2026 through The Zeus Network, which will include Diddy speaking by phone from Fort Dix prison. 👀 pic.twitter.com/annXj6lpOm — HIPHOP CROWN NATION (@hiphopcnation) December 29, 2025

¿De qué tratará la docuserie?

En el primer adelanto publicado por Zeus, se observa a los hermanos Combs viendo imágenes del juicio y reaccionando mientras aparecen clips de sus llegadas al tribunal y su contacto constante con la prensa en Manhattan.

Por ahora no está claro si la docuserie de Zeus cubrirá únicamente el desarrollo del juicio o si también abordará la etapa posterior, incluida la sentencia dictada en octubre y el tiempo que el artista pasará tras las rejas.

De acuerdo con THR, los hermanos también han sido relacionados recientemente con el lanzamiento de DiddyCoin, una criptomoneda que apareció en internet en mayo.

Actualmente, Sean ‘Diddy’ Combs cumple su condena en la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, con liberación prevista para mayo de 2028.