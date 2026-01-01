"Nos entendimos": J Balvin y Residente confirman su reconciliación con emotivo post en redes

J Balvin y Residente se volvieron virales en las últimas horas ¿El motivo? Una fotografía compartida por ambos en sus redes sociales, en la que aparecen juntos, confirmando así una reconciliación horas antes del Año Nuevo 2026. Esto, luego de críticas, mensajes y comentarios recriminatorios públicos entre ambos, provocando un distanciamiento entre dos de los artistas más representativos del reguetón.

En dicha imagen, difundida el último miércoles 31 de diciembre, los artistas se ven relajados y sonriendo a la cámara. El cantante colombiano usa sus lentes de sol, pantalón jean, polo blanco y zapatillas del mismo color. Por su parte, el puertorriqueño luce una camiseta color vino, pantalones beige y una gorra.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso”, se lee en el texto escrito que acompaña la imagen.

En ese sentido, J Balvin y Residente mencionaron que dicha reconciliación se dio luego de una reunión realizado meses atrás. “Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”, concluyó el mensaje, que fue compartido por el cantante de Calle 13 en sus historias en Instagram.

Cabe resaltar que esta imagen, que ya tiene más de 1,2 millones de reacciones, logró la reacción de varios artistas. “Gracias por esto a ambos. Los quiero”, expresó el DJ Bizarrap. “Qué bellezuras”, señaló Maluma. “Me alegra mucho”, sostuvo Yandel. “Qué caballero”, acotó Ryan Castro. “2025 fue un gran año”, mencionó Ricky Montaner.

Residente confirma reunión de reconciliación con J Balvin meses atrás.Fuente: Instagram (residente)

¿Por qué se pelearon J Balvin y Residente?

J Balvin y Residente tuvieron diferencias que empezaron el 2021, cuando el cantante colombiano expresó su fastidio por las pocas nominaciones que hubo ese año para los artistas del reguetón.

Del mismo modo, José Álvaro Osorio Balvin, conocido como J Balvin, denunció un supuesto boicot en la premiación invitando a sus colegas artistas a no ir a la premiación. "Los que tienen poder en el género ¡ninguno debería ir!, es decir todos porque somos un movimiento", escribió en X (Ex Twitter).

El mensaje de J Balvin no cayó nadie bien en Residente, quien contestó el mensaje de su colega. "Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios, ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", sostuvo.

De igual manera, René Pérez Joglar, conocido como Residente, recriminó al colombiano recordándole que no tuvo ninguna objeción el 2020 cuando tuvo 13 nominaciones. "Ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio", señaló.

Además, el puertorriqueño se burló de la música de J Balvin comparando sus temas con un "carrito de hot dog", algo que se volvió viral en memes y que fue contestado con ironía por el propio intérprete de 'Ay vamos' y 'Ginza'. "Respeto tu opinión", le dijo.

Eso no es todo. En marzo de 2022, el propio Residente se dirigió a J Balvin con su canción BZRP Music Sessions #49/66, grabada con el productor argentino Bizarrap. Este tema fue recordado por los fans debido a la reciente colaboración de J Balvin con Bizarrap con BZRP Music Sessions #62/66, donde reflexionó sobre su vínculo personal.

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron durante concierto en México

Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron en un concierto en Ciudad de México el último domingo, 21 de diciembre.

El popular ‘Conejo Malo’ estaba dando un show en el Estadio GNP cuando el colombiano apareció de sorpresa en la tarima provocando la euforia -y el bullicio- de más de 60 mil personas presentes en el recinto.

“Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”, manifestó J Balvin.

Asimismo, Bad Bunny, quien viene realizando su gira Debí tirar más fotos, agradeció las palabras de J Balvin para luego cantar los temas que grabaron juntos: La canción, Qué pretendes, Si tu novio te deja sola y I Like It (grabada con Cardi B).

“Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo”, señaló el puertorriqueño.

Es así como el intérprete de Mónaco y Tití me preguntó confesó que ya había conversado con su colega para que venga a México.

“La gente no sabe, pero nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!”, expresó.