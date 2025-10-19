"Me casé y me puse a llorar": Selena Gomez confiesa sus emociones tras su boda con Benny Blanco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez habló por primera vez sobre su boda con Benny Blanco. Si bien la cantante y actriz aseguró que vivió uno de los momentos más felices de su vida, también contó que no pudo evitar imaginar los peores escenarios al día siguiente de contraer matrimonio con el productor musical con quien llevaba dos años de noviazgo.

Fue durante una reciente conferencia de Las Mujeres Más Poderosas de la revista Fortune, realizada en Washington D.C., que la exestrella de Disney confesó que todavía le cuesta disfrutar de los buenos momentos y que después de su boda con Blanco pensó que “todo podría desaparecer mañana”.

“Así es como yo funciono personalmente, cuando algo bueno sucede en mi vida, espero que pase algo malo”, comenzó diciendo la intérprete de Alex Russo en la popular serie Los hechiceros de Waverly Place.

“Así que, en lugar de estar presente y decir: '¡Wow, hemos hecho algo genial!', que es lo que hago, siempre pienso: 'Bueno, pero todo esto podría desaparecer mañana, así que ¿cómo puedo asegurarme de que no pase?'”, sostuvo la artista de 33 años.

En efecto, Gomez, quien estrenó su álbum I Said I Love You First junto con Benny en febrero de este 2025, confesó que aún mantiene dicha tendencia de tener un colapso emocional ante cualquier cambio en su vida.

“Diría que ese es mi mayor conflicto a veces, cuando suceden cosas maravillosas", comentó. “Me casé y me puse a llorar porque pensé: 'Me voy a morir al día siguiente'. Simplemente creo que es algo de la vida”, explicó.

"Pensé: 'esto podría desaparecer mañana'", dijo Selena Gomez al hablar de su boda con Benny Blanco. | Fuente: Instagram (selenagomez)

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron luego de dos años de noviazgo

Selena Gomez y Benny Blanco dieron un paso importante en su relación: se casaron tras más de dos años juntos. Fue el último 27 de septiembre que la actriz y empresaria celebró su boda con el productor musical a quien conoció el 2019 cuando trabajaron juntos para el videoclip de la canción I Can’t Get Enough.

Según medios internacionales, la ceremonia tuvo lugar en una propiedad privada en Santa Bárbara, California, un destino conocido por su exclusividad y paisajes de ensueño y donde la pareja quiso tener un ambiente íntimo, relajado y muy tranquilo.

Entre los invitados al evento se encontraban celebridades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Martin Short, Steve Martin, entre otros. Martin, su compañero en la serie Only Murders in the Building, fue el encargado de portar los anillos, mientras que Taylor se ocupó de las flores. Además, hubo un homenaje especial al abuelo de Gomez.

De acuerdo a la revista Hola!, la fundadora de Rare Beauty invirtió alrededor de 300 mil dólares para evitar que se filtren los paparazzi. Si bien ese monto solo es en la seguridad, el medio menciona que la pareja gastó 5 millones de dólares en todos los preparativos.

Selena Gomez y Benny Blanco se casaron en California el último 27 de septiembre, tras dos años de noviazgo. | Fuente: Instagram (selenagomez)

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que, a veces, las mejores historias de amor nacen de la amistad. La cantante y actriz conoció al productor musical en 2019, cuando trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, colaboración que también incluyó a J Balvin y Tainy. En ese entonces, su relación era únicamente profesional y de camaradería.

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del estudio de grabación. En diciembre de 2023, Gomez confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación sentimental con Blanco, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en eventos, viajes y publicaciones en Instagram, mostrando un romance sólido y auténtico.

En entrevistas recientes, Selena ha descrito a Benny como un hombre que la apoya, la hace sentir segura y la valora en su esencia. Por su parte, el productor de 37 años confesó que la cantante es su “mejor amiga” y que sueña con formar una familia a su lado.

"Nos conocemos desde hace tiempo, así que cuando finalmente empezamos a salir fue como: 'Por qué esperamos tanto tiempo para estar juntos'. Pero también sé que todo fue en el momento correcto (…) Se siente como si nos hubiéramos comprometido ayer, pero también como si hubiera pasado hace 20 años", comentó Blanco en marzo en una entrevista conjunta para Rolling Stone.