Sofía Vergara sobre su divorio con Joe Manganiello: "Él quería tener hijos y yo no"

Sofía Vergara dio detalles de los motivos de su divorcio con el actor estadounidense Joe Manganiello en julio del 2023. En una extensa entrevista con el diario español El País, la actual protagonista de la serie de Netflix, Griselda, se sinceró y mencionó que la razón de su separación con Manganiello fue porque ella no quería tener más hijos y él sí quería.

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido (Joe Manganiello) era más joven. Él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí", manifestó la actriz de 51 años.

Cabe mencionar que Sofía Vergara ya tenía un hijo fruto de su relación con su primer esposo Joe González. Se trata de Manolo, primogénito de la modelo que actualmente tiene 32 años.

"Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre (..) Así que, si viene el amor, tiene que venir con sus propios hijos”, resaltó.

En ese sentido, resaltó que cuando su hijo Manolo sea papá esperará que “le traiga al bebé un rato y luego se lo devuelve”. “Luego yo sigo con mi vida, es lo que toca”, expresó.

Sofía Vergara y Joe Manganiello empezaron a salir el 2014 y se casaron un año después. | Fuente: EFE

Sofía Vergara y Joe Manganiello se divorciaron tras 7 años de matrimonio

Después de siete años de matrimonio, Sofía Vergara se divorció de Joe Manganiello. La expareja anunció la noticia al portal de espectáculos Page Six, señalando que fue una decisión "difícil de tomar".

"Como dos personas que se aman y se preocupan mucho el uno por el otro, pedimos que se respete nuestra privacidad mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas", señalaron los dos intérpretes en un comunicado en julio del año pasado.

La estrella de Modern Family se casó en 2015 con Manganiello, quien ha actuado en producciones como la serie True Blood o el filme Magic Mike, en una ceremonia en Palm Beach, Florida, después de haber mantenido una relación amorosa durante poco más de un año.

Era el segundo matrimonio de Vergara, quien se casó por primera vez con el también colombiano Joe Gonzalez, con quien tuvo a su único hijo, Manolo.

Sofía Vergara y Joe Manganiello se casaron en noviembre de 2015 en Florida.Fuente: Instagram (joemanganiello)

Sofía Vergara protagonizará la miniserie 'Griselda'

Sofía Vergara protagonizará Griselda, la próxima miniserie de Netflix que se estrenará este jueves 23 de enero. La historia contará la vida de Griselda Blanco, una pionera en el mundo del narcotráfico que amasó una fortuna de más de 1 millón 500 mil dólares en la década de 1970.

"Griselda narra la vida real de la inteligente y ambiciosa mujer Griselda Blanco, quien creó uno de los cárteles de drogas más rentables de la historia. Una madre devota, en el Miami de los años 70 y 80 la mezcla letal de encanto e insospechado salvajismo la ayudó a navegar de manera experta entre la familia y los negocios, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como la 'Viuda Negra' o ‘la Madrina de la cocaína’", describe la sinopsis oficial.