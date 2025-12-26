'Stranger Things 5': todo sobre el 'Upside Down' y los hechos clave del Volumen 2 rumbo al final de la serie

El volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenó el 25 de diciembre en Netflix con tres episodios. La historia continúa inmediatamente después del volumen 1 y prepara el camino hacia el desenlace definitivo, previsto para el 31 de diciembre.

Alerta de Spolier

Will y su conexión con Vecna

Will descubre que puede canalizar los poderes de Vecna y utilizarlos contra los demogorgons, lo que representa una ventaja estratégica para el grupo. Sin embargo, tras la captura de varios niños, incluido Derek Turnbow, Will se siente responsable del fracaso.

Los niños atrapados en el Upside Down (Mundo al revés)

Los niños despiertan en la casa Creel, dentro del Upside Down, junto a Holly Wheeler. Allí, Mr. Whatsit les asegura que su papel es fundamental para "salvar el mundo"; sin embargo, en realidad forman parte del plan de Vecna para fusionar la Tierra con otro mundo conocido como el Abismo. El Upside Down es revelado como un agujero de gusano que actúa como un puente interdimensional entre el mundo humano y otra realidad.

La misión de rescate en el Upside Down

Dustin, Steve, Nancy y Jonathan desobedecen las órdenes de Hopper y se adentran en el Upside Down para rescatar a Holly. Su búsqueda los conduce al laboratorio de Hawkins, que permanece intacto como en 1983.

Vecna, nacido como Henry Creel y luego revelado como 001/Peter Ballard, es un personaje ficticio y el antagonista de la serie de televisión de Netflix.Fuente: Netflix

Los diarios del Dr. Brenner

En el laboratorio, Dustin encuentra los diarios del Dr. Brenner, que revelan por primera vez la verdadera naturaleza del Upside Down y la conexión entre Vecna, el muro y el Abismo.

Reencuentro del grupo principal

Eleven, Hopper y Eight logran escapar del Upside Down y se reúnen con Will, Mike, Joyce, Robin y Lucas en una estación de radio. Allí conocen los nuevos poderes de Will e intentan localizar al resto del grupo.

El rol del ejército y la Dra. Kay

La trama militar queda en segundo plano, pero se revela que la Dra. Kay buscaba usar a Eleven como arma. Según ella, de haberla capturado, los monstruos habrían sido enviados contra la Unión Soviética.

La Dra. Kay es una antagonista en la quinta temporada de Stranger Things, interpretada por la icónica Linda Hamilton.Fuente: Netflix

El plan final comienza a tomar forma

En el episodio 7, todos regresan a Hawkins y el grupo se reúne para diseñar un plan definitivo contra Vecna. Sin embargo, Eight mantiene un plan alternativo que genera desconfianza en Hopper.

La verdad sobre los experimentos

Eight revela que el Dr. Brenner experimentó con mujeres embarazadas, inyectándoles sangre de Henry. Tanto Eight como Eleven obtuvieron sus poderes de ese modo, aunque Eleven es la única que realmente se asemeja a Henry.

El destino de Max y Holly

Max logra escapar de la prisión mental de Vecna con ayuda de Holly y despierta en el mundo real junto a Lucas. Holly, en cambio, continúa atrapada por Vecna y es manipulada para desconfiar de Max.

Holly Weller —interpretada inicialmente por las gemelas Anniston y Tinsley Price— ha sido, por años, un personaje secundario que funciona principalmente como testigo silenciosa de los eventos de Hawkins. Es la hija menor de Ted y Karen Wheeler, y la hermana de Nancy y Mike.Fuente: Netflix

Qué es realmente el Upside Down

Los diarios de Brenner explican que el Upside Down no es otra dimensión, sino un agujero de gusano que conecta Hawkins con el Abismo, el verdadero hogar de los demogorgons. Este puente es inestable y su colapso podría destruirlo todo.

La relación entre Nancy y Jonathan

Atrapados en el laboratorio, Nancy y Jonathan hablan sobre su relación y Jonathan muestra un anillo de compromiso. Ambos reconocen que su historia llegó a un punto final y logran escapar como amigos.

Reconciliación entre Steve y Dustin

Tras una pelea relacionada con la muerte de Eddie, Steve y Dustin se reconcilian. Dustin expresa su dolor y Steve se disculpa por no haber estado presente durante su duelo.

A lo largo de las cinco temporadas de 'Stranger Things', se ha estado desarrollando un fuerte vínculo entre Steve y Dustin, donde Steve ha sido una especie de hermano mayor para Dustin.Fuente: Netflix

La 'Operación Beanstalk'

Steve propone un plan para permitir que Vecna acerque ambos mundos hasta que la torre de radio cruce una grieta, momento en el que Eleven podría emboscarlo dentro de su mente.

El plan secreto de Eight

Eight le revela a Eleven que, tras derrotar a Vecna y rescatar a los niños, ambas deberían quedarse en el puente y desaparecer junto con el Upside Down para romper definitivamente el ciclo creado por Brenner.

Will revela su orientación sexual

Antes de la batalla final, Will confiesa frente a todo el grupo que es gay. Explica que ocultó su identidad por miedo al rechazo y señala que Vecna le mostró un futuro en el que quedaba solo por ser quien es.

El plan de Vecna

Vecna convence a los niños atrapados de que una oscuridad amenaza el mundo y que él puede traer un nuevo mundo mejor a la Tierra. En la escena final, los niños realizan un ritual en la casa Creel, dejando su destino en suspenso.

(De izq. a der.) Gaten Matarazzo como Dustin Henderson, Natalia Dyer como Nancy Wheeler, Joe Keery como Steve Harrington y Charlie Heaton como Jonathan Byers en Stranger ThingsFuente: Netflix