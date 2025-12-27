Sydney Sweeney y Christian Pulisic en el centro de rumores internacionales por una posible relación sentimental

Medios italianos difundieron la versión sobre una posible relación entre el futbolista del AC Milan y la actriz estadounidense, aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado el supuesto romance.

En los últimos días, un inesperado rumor surgido en Italia ha unido al fútbol europeo con la industria cinematográfica estadounidense: una presunta relación sentimental entre Christian Pulisic, figura del AC Milan, y la actriz Sydney Sweeney, reconocida por sus exitosos papeles en Euphoria y The White Lotus.

La especulación se originó tras una publicación de la página italiana especializada en fútbol DNA Bomber, posteriormente replicada por medios deportivos como La Gazzetta dello Sport, además de plataformas de entretenimiento, lo que provocó una rápida propagación en redes sociales acompañada de comentarios, teorías y bromas.

Hasta el momento, ni Pulisic ni Sweeney han hecho declaraciones al respecto y no existen fotografías, apariciones públicas o confirmaciones oficiales que respalden la versión.

El delantero estadounidense, de 26 años, atraviesa un buen momento deportivo con el Milan y continúa siendo pieza clave de la Selección de Estados Unidos. Anteriormente, fue vinculado con la golfista Alexa Melton, aunque su vida privada siempre se ha mantenido con bajo perfil mediático.

Por su parte, Sydney Sweeney, de 27 años, terminó recientemente su compromiso con el productor Jonathan Davino. También fue relacionada con el empresario musical Scooter Braun, aunque sin confirmación oficial. La actriz ha señalado en distintas ocasiones que su prioridad actual es su carrera profesional.

🚨 Christian Pulisic and actress Sydney Sweeney have reportedly been dating each other for several weeks. 👀



(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/odAP9qx7JM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 27, 2025

La empleada, la última película de Sydney Sweeney

La película La empleada (The Housemaid) es dirigida por el cineasta Paul Feig y llegará a la cartelera el 1 de enero de 2026. Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, quienes también son productoras ejecutivas, comparten elenco con Brandon Sklenar en este thriller psicológico, que es una adaptación cinematográfica del best seller The Housemaid de Freida McFadden, que ha cautivado a millones de lectores en el mundo.

“Me encantan las historias que te hacen pensar en lo que apoyas y en lo que no. Iluminan los juicios que hacemos sobre la gente, las situaciones y lo que creemos desear. A veces, cuando finalmente ves la realidad debajo de todo, tu visión completa del mundo se desmorona”, precisó el director del filme.

La empleada narra la historia de una mujer que encuentra la oportunidad de reinventarse al entrar al mundo de una familia perfecta. Pero en esta casa de lujo, nada es lo que parece y cada rincón esconde un secreto peligroso. Sigue a una joven decidida a comenzar de nuevo cuando acepta trabajar como empleada doméstica para una pareja adinerada. Lo que parece el trabajo perfecto pronto se convierte en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

Con su atmósfera inquietante y un ritmo de tensión sostenida, La empleada se inscribe en la línea de thrillers como Perdida y Parásitos, combinando el suspenso psicológico con una crítica a las apariencias y privilegios del mundo contemporáneo.