Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

'Euphoria 3': mira el primer avance con el regreso de Cassie, Nate, Rue y otros personajes [VIDEO]

Sydney Sweeney regresa como Cassie Howard en la tercera temporada de Euphoria.
Sydney Sweeney regresa como Cassie Howard en la tercera temporada de Euphoria. | Fuente: HBO Max
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¡Primeras imágenes! La tercera temporada de 'Euphoria 3' reveló nuevas escenas con otros personajes como Jules, Lexi y Maddy. Mira el primer avance de la serie de HBO Max.

Primer avance de Euphoria 3 con Cassie, Nate, Rue, y otros personajes
Primer avance de Euphoria 3 con Cassie, Nate, Rue, y otros personajes. | Fuente: HBO Max

Euphoria acaba de revelar las primeras imágenes de su tercera temporada en HBO Max. La exitosa serie de drama adolescente, del director Sam Levinson, además, mostró el primer adelanto con el regreso de sus clásicos personajes: Cassie, Nate, Rue, Jules, Lexi y Maddy.

Fue en la promoción de series de HBO Max del 2026, que la plataforma mostró a Rue (Zendaya) bailando en una discoteca para luego aparecer arrodillada en una iglesia. "No hay vuelta atrás", expresó la protagonista de Euphoria.

En seguida, Lexi (Maude Apatow) se hizo notar con un elegante vestido rosa en una mesa integrada por cuatro jóvenes. Del mismo modo, Maddy (Alexa Demie) se muestra con un llamativo maquillaje.

La nueva pareja Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney) también aparece: el primero poniéndose su camisa en una sala y la segunda posando con un traje de conejita. "Unos años después de la secundaria, no sé si la vida era exactamente lo que deseaba", se escucha en la voz en off de Zendaya.

Quien también hizo su aparición fue Jules (Hunter Schafer), la pareja sentimental de Rue, personaje que cierra el final del adelanto entrando a la casa de un peligroso narcotraficante. "Entras en mi casa y ni siquiera te presentas", le dice.

Eso no es todo. HBO Max también publicó en su cuenta oficial de Instagram las fotos de los personajes de Cassie, Nate, Rue, Jules, Lexi y Maddy.

"Hola, corazón", "Nunca ha sido más feliz", "¿Confías en ti mismo?", "Te extrañé mucho", "Así es la vida", "Maddy supo quién era desde muy pequeña", se lee en las descripciones de las nuevas imágenes acompañadas del guion entregado a cada protagonista.

Jacob Elordi vuelve con su personaje de Nate Jacobs en la tercera temporada de Euphoria.

Jacob Elordi vuelve con su personaje de Nate Jacobs en la tercera temporada de Euphoria.Fuente: HBO Max

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria?

HBO Max anunció que la tercera temporada de Euphoria llegará al streaming y a la televisión el 2026. En ese sentido, el director Sam Levinson confirmó a Variety que la exitosa serie adolescente estará disponible en la plataforma desde el próximo 3 de abril.

Euphoria confirmó su final con la tercera temporada

Euphoria confirmó su final en la tercera temporada. Fue Francesca Orsi, vicepresidenta de HBO y responsable de las series en el estudio, quien anunció la noticia a Deadline al ser consultada sobre si la nueva temporada también sería el cierre.

"Lo hemos hablado (con la producción). No creo que nada termine hasta que termine, pero se ha discutido que este es el final", declaró la ejecutiva y jefa de las series de dramas en HBO.

Asimismo, Orsi expresó su alivio de poder iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria con el director y creador de la serie, Sam Levinson.

"Hablé con Sam esta mañana, cuando se dirigía al set. Todos están muy felices de estar de regreso y me alivia que finalmente estemos aquí", sostuvo.

Por último, la jefa de programación mostró su entusiasmo con el nuevo elenco y la trama de la serie. "Creo que los fans estarán muy satisfechos con esta temporada y la forma en la que completamos la narrativa de cada uno de los personajes", agregó.

Hunter Schafer regresa como Jules para la tercera temporada de Euphoria.
Hunter Schafer regresa como Jules para la tercera temporada de Euphoria. | Fuente: HBO Max

¿Quiénes son los actores que regresan a Euphoria

  • Zendaya como Rue Bennett.
  • Hunter Schafer como Jules Vaughn.
  • Alexa Demie como Maddy Pérez.
  • Sydney Sweeney como Cassie Howard.
  • Eric Dane como Cal Jacobs.
  • Jacob Elordi como Nate Jacobs. 
  • Maude Apatow como Lexi Howard.
  • Colman Domingo como Ali Muhammad.
  • Martha Kelly como Laurie.
  • Chloe Cherry como Faye
  • Dominic Fike como Elliot
  • Nika King como Leslie Bennett.
  • Alanna Ubach como Suze Howard. 
  • Daeg Faerch como Mitch.
  • Melvin Bonez Estes como Bruce. 
  • Paula Marshall como Marsha Jacobs.
  • Sophia Rose Wilson como Barbara Brooks. 
  • Zak Steiner como Aaron Jacobs. 

¿Quiénes se unirán a Euphoria 3

  • Rosalía.
  • Sharon Stone.
  • Trisha Paytas.
  • Natasha Lyonne.
  • Danielle Deadwyler.
  • Eli Roth.
  • Marshawn Lynch.
  • Adewale Akinnuoye-Agbaje.
  • Toby Wallace.
  • Darrell Britt-Gibson.
  • Kadeem Hardison.
  • Priscilla Delgado.
  • James Landry Hébert.
  • Anna Van Patten.
  • Asante Blackk.
  • Bella Podaras.
  • Bill Bodner.
  • Cailyn Rice.
  • Colleen Camp.
  • Gideon Adlon.
  • Hemky Madera.
  • Homer Gere.
  • Jack Topalian.
  • Jessica Blair Herman.
  • Kwame Patterson.
  • Madison Thompson.
  • Matthew Willig.
  • Rebecca Pidgeon.
  • Sam Trammell.

¿Quiénes quedaron fuera de la serie Euphoria

  • Austin Abrams como Ethan.
  • Algee Smith como McKay. 
  • Storm Reid como Gia Bennett.
  • Barbie Ferreira como Kat.
  • Javon Walton como Ashtray.
  • Angus Cloud como Fezco (fallecido).
Alexa Demie regresa con su personaje de Maddy Pérez en la tercera temporada de Euphoria.
Alexa Demie regresa con su personaje de Maddy Pérez en la tercera temporada de Euphoria. | Fuente: HBO Max

Cassie tendrá OnlyFans y Rue se enfrenta con narcotraficantes

Días atrás, Euphoria reveló otras escenas de su tercera temporada. De acuerdo con un primer avance emitido por HBO Max en Brasil, y difundido por el portal de cine Omelete, Cassie Howard, el personaje interpretado por la actriz Sydney Sweeney tendrá una cuenta de OnlyFans convirtiéndose en una figura famosa de contenido para adultos.

Esta nueva faceta de Cassie se da luego de que apareciera en traje de novia desatando rumores de una boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), con quien se involucró sentimentalmente en los capítulos finales de la segunda temporada. “Cassie y Nate sí se casan”, confirmó Levinson para Variety.

Del mismo modo, las plataformas Vandal, Culture y E-Cartelera resaltaron que Cassie estará vestida en traje de conejita de PlayBoy haciéndose fotos para una cuenta de OnlyFans lo que revelaría la convivencia con Nate. “Los dos están comprometidos”, señaló Omelete.

Por otro lado, Rue, personaje interpretado por Zendaya, continuará luchando contra su adicción a las drogas enfrentándose a dos grupos de narcotraficantes que la persiguen.

Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
euphoria Euphoria 3 HBO Max Sydney Sweeney zendaya

RPP TV

En Vivo

Más sobre Streaming

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA