'Euphoria 3': mira el primer avance con el regreso de Cassie, Nate, Rue y otros personajes [VIDEO]

Primer avance de Euphoria 3 con Cassie, Nate, Rue, y otros personajes. | Fuente: HBO Max

Euphoria acaba de revelar las primeras imágenes de su tercera temporada en HBO Max. La exitosa serie de drama adolescente, del director Sam Levinson, además, mostró el primer adelanto con el regreso de sus clásicos personajes: Cassie, Nate, Rue, Jules, Lexi y Maddy.

Fue en la promoción de series de HBO Max del 2026, que la plataforma mostró a Rue (Zendaya) bailando en una discoteca para luego aparecer arrodillada en una iglesia. "No hay vuelta atrás", expresó la protagonista de Euphoria.

En seguida, Lexi (Maude Apatow) se hizo notar con un elegante vestido rosa en una mesa integrada por cuatro jóvenes. Del mismo modo, Maddy (Alexa Demie) se muestra con un llamativo maquillaje.

La nueva pareja Nate (Jacob Elordi) y Cassie (Sydney Sweeney) también aparece: el primero poniéndose su camisa en una sala y la segunda posando con un traje de conejita. "Unos años después de la secundaria, no sé si la vida era exactamente lo que deseaba", se escucha en la voz en off de Zendaya.

Quien también hizo su aparición fue Jules (Hunter Schafer), la pareja sentimental de Rue, personaje que cierra el final del adelanto entrando a la casa de un peligroso narcotraficante. "Entras en mi casa y ni siquiera te presentas", le dice.

Eso no es todo. HBO Max también publicó en su cuenta oficial de Instagram las fotos de los personajes de Cassie, Nate, Rue, Jules, Lexi y Maddy.

"Hola, corazón", "Nunca ha sido más feliz", "¿Confías en ti mismo?", "Te extrañé mucho", "Así es la vida", "Maddy supo quién era desde muy pequeña", se lee en las descripciones de las nuevas imágenes acompañadas del guion entregado a cada protagonista.

Jacob Elordi vuelve con su personaje de Nate Jacobs en la tercera temporada de Euphoria.Fuente: HBO Max

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Euphoria?

HBO Max anunció que la tercera temporada de Euphoria llegará al streaming y a la televisión el 2026. En ese sentido, el director Sam Levinson confirmó a Variety que la exitosa serie adolescente estará disponible en la plataforma desde el próximo 3 de abril.

Euphoria confirmó su final con la tercera temporada

Euphoria confirmó su final en la tercera temporada. Fue Francesca Orsi, vicepresidenta de HBO y responsable de las series en el estudio, quien anunció la noticia a Deadline al ser consultada sobre si la nueva temporada también sería el cierre.

"Lo hemos hablado (con la producción). No creo que nada termine hasta que termine, pero se ha discutido que este es el final", declaró la ejecutiva y jefa de las series de dramas en HBO.

Asimismo, Orsi expresó su alivio de poder iniciar las grabaciones de la tercera temporada de Euphoria con el director y creador de la serie, Sam Levinson.

"Hablé con Sam esta mañana, cuando se dirigía al set. Todos están muy felices de estar de regreso y me alivia que finalmente estemos aquí", sostuvo.

Por último, la jefa de programación mostró su entusiasmo con el nuevo elenco y la trama de la serie. "Creo que los fans estarán muy satisfechos con esta temporada y la forma en la que completamos la narrativa de cada uno de los personajes", agregó.