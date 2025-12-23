Últimas Noticias
Russell Brand es acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual

Russell Brand fue acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual, informó la BBC.
Russell Brand fue acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual, informó la BBC. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La Policía Metropolitana de Londres confirmó que el exesposo de Katy Perry fue acusado por otras dos mujeres. Russell Brand fue citado para compadecer en enero de 2026.

Russell Brand es acusado de nuevos delitos. El actor y comediante británico deberá enfrentar otros dos cargos adicionales: uno por violación y otro por agresión sexual, según informó este martes la Policía Metropolitana de Londres, en reportes de Variety y BBC.

Estas acusaciones contra el famoso presentador de televisión se relacionan con otras dos mujeres, aparte de los cargos anteriores que ya tiene Brand: dos por violación, uno de agresión indecente y dos de agresión sexual.

Por otro lado, ambos medios mencionaron que el exesposo de Katy Perry fue citado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminter el 20 de enero de 2026 donde deberá dar sus descargos por los dos cargos adicionales en su contra.

Cabe resaltar que, a principios del 2025, Russell Brand, quien se convirtió al cristianismo al poco tiempo de conocer los cargos de abuso sexual, compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres, y se declaró inocente de los cargos anteriores.

Dichas acusaciones contra el también compositor y cantante de 50 años involucran a cuatro mujeres que lo señalan en incidentes ocurridos entre 1999 y 2005.

“El juicio por estos cargos está previsto para el 3 de junio de 2026. Permanecerá en libertad condicional hasta entonces”, precisa Variety.

Russell Brand contrajo matrimonio con Katy Perry en octubre de 2010.
Russell Brand contrajo matrimonio con Katy Perry en octubre de 2010. | Fuente: Instagram (katyperry)

¿Qué dijo la Policía de Londres sobre los nuevos cargos contra Russell Brand?

Tariq Farooqi, inspector jefe de detectives de la Policía Metropolitana de Londres, se refirió a los dos nuevos cargos contra Russell Brand, quien días atrás arremetió contra Justin Trudeau, actual pareja de Katy Perry.

"Las mujeres que han presentado denuncias, incluidas las relacionadas con los dos nuevos cargos, siguen recibiendo apoyo de agentes especialmente capacitados", comentó.

Del mismo modo, señaló que la Policía Metropolitana continúa investigando los casos revelados contra Brand en la serie documental Dispatches, de Channel 4, y en el periódico The Sunday Times. "Eso sigue en curso", sostuvo exhortando "a cualquier persona afectada por el caso" a dar información.

Cabe resaltar que un representante del documental respaldo el testimonio de las cinco mujeres que hablaron contra Brand. "Cinco mujeres, cuatro de las cuales pidieron permanecer en el anonimato, aceptaron compartir sus historias de graves acusaciones sexuales en el programa", declaró.

El 2023, Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso emocional.
El 2023, Brand fue acusado de violación, agresión sexual y abuso emocional. | Fuente: EFE

Russell Brand arremetió contra Justin Trudeau, actual pareja de Katy Perry

El último miércoles, Russell Brand tuvo polémicos comentarios contra el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Katy Perry, su exesposa.

Fue en el escenario de un evento organizado por Turning Point USA en Phoenix, que la estrella de Forgetting Sarah Marshall se burló de la relación que tiene la cantante con el político.

"Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la quiero, y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira. Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡Venga ya, tío! ¡No me metas en el mismo saco que a ese tipo! Ese títere globalista", expresó Brand, según informó People.

En efecto, Russell Brand contrajo matrimonio con Katy Perry en octubre de 2010. Sin embargo, apenas catorce meses después, el 30 de diciembre de 2011, solicitó el divorcio en Los Ángeles, argumentando diferencias irreconciliables.

Posteriormente, trascendió en medios que la separación se debió a que Brand deseaba formar una familia, mientras que Perry no se sentía preparada para dar ese paso.

