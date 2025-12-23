Russell Brand es acusado de nuevos delitos de violación y agresión sexual

Russell Brand es acusado de nuevos delitos. El actor y comediante británico deberá enfrentar otros dos cargos adicionales: uno por violación y otro por agresión sexual, según informó este martes la Policía Metropolitana de Londres, en reportes de Variety y BBC.

Estas acusaciones contra el famoso presentador de televisión se relacionan con otras dos mujeres, aparte de los cargos anteriores que ya tiene Brand: dos por violación, uno de agresión indecente y dos de agresión sexual.

Por otro lado, ambos medios mencionaron que el exesposo de Katy Perry fue citado para comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminter el 20 de enero de 2026 donde deberá dar sus descargos por los dos cargos adicionales en su contra.

Cabe resaltar que, a principios del 2025, Russell Brand, quien se convirtió al cristianismo al poco tiempo de conocer los cargos de abuso sexual, compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark, Londres, y se declaró inocente de los cargos anteriores.

Dichas acusaciones contra el también compositor y cantante de 50 años involucran a cuatro mujeres que lo señalan en incidentes ocurridos entre 1999 y 2005.

“El juicio por estos cargos está previsto para el 3 de junio de 2026. Permanecerá en libertad condicional hasta entonces”, precisa Variety.