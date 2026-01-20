Sylvester Stallone reaparece entrenando y muestra avances en su recuperación tras ser visto con bastón

Sylvester Stallone compartió un video donde se le puede ver entrenando en un gimnasio, mostrando así los avances de su recuperación luego de haber aparecido con bastón en un evento público semanas atrás.

"No había hecho un video desde el gimnasio en mucho tiempo, pero ya sabes, es como, de alguna manera, un santuario, una iglesia", señaló la estrella de 79 años. En las imágenes, Stallone viste una camiseta negra sin mangas y pantalones del mismo color, mientras muestra un saco de boxeo.

Durante el video, el actor explicó el significado que tiene el entrenamiento en su rutina diaria. "Rezamos para mejorar, para sentirnos mejor físicamente, para que tengas la fuerza de llegar a tus metas sintiéndote seguro y listo para enfrentar cualquier desafío", expresó.

En la descripción de la publicación, Stallone agregó: "cada año se vuelve más y más difícil, pero por eso hay que esforzarse más y más. sangre, sudor y lágrimas".

¿Por qué Sylvester Stallone fue visto con un bastón?

Según informó TV Insider, el actor se sometió recientemente a una cirugía de espalda, lo que explicó el uso de un bastón cuando asistió a los Kennedy Center Honors 2025.

"He tenido ocho operaciones de espalda y tengo una más en camino y eso suma, sabes. He tenido un montón de lesiones y ahora recomiendo usar un doble de acción", dijo en aquella ocasión.

Aunque no detalló cuáles son los ejercicios que realiza actualmente, el protagonista de Rocky compartió en ocasiones anteriores varios videos entrenando arduamente.

Stallone se prepara para retomar su papel de Dwight 'El General' Manfredi en la serie de Paramount+ Tulsa King. La tercera temporada finalizó en noviembre y la producción ya fue renovada para una cuarta entrega.