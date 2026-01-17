Wilfrido Vargas desmiente rumores sobre su muerte y confirma que goza de buena salud

En las últimas horas, en redes sociales circuló una información que aseguraba el fallecimiento del artista dominicano Wilfrido Vargas a causa de cáncer. La noticia se propagó rápidamente y generó conmoción entre los seguidores de una de las figuras más influyentes del merengue.

Ante la difusión del rumor, el propio músico aclaró la situación mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje, emitido por su oficina, negó de manera categórica la veracidad de la información.

"La noticia sobre el supuesto fallecimiento de Wilfrido Vargas es completamente falsa", señala el comunicado, en el que también se precisa que el artista se encuentra en buen estado de salud, activo y concentrado en la producción de su próximo álbum.

El pronunciamiento agradece, además, las muestras de afecto recibidas tras la difusión del rumor y confirma una presentación programada para el 31 de enero en Colombia, como parte de su agenda artística.

Wilfrido Vargas desmierte su muerte.Fuente: Facebook: Wilfrido Vargas

La trayectoria de Wilfrido Vargas

Wilfrido Radhamés Vargas Martínez o simplemente Wilfrido Vargas, nació en 1949 en Puerto Plata, una ciudad costera de República Dominicana. A lo largo de su carrera, se ha desempeñado como trompetista, compositor, productor y director de orquesta, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas del merengue.

Su trabajo fue importante para la proyección internacional del género, con canciones como El Africano, Abusadora, El Comején y El baile del perrito, temas que alcanzaron gran difusión en América Latina y otras regiones.

Además de su carrera como solista, impulsó agrupaciones como Las Chicas del Can y Altamira Banda Show, contribuyendo al desarrollo de nuevas propuestas dentro del merengue.

En 2018, su trayectoria fue reconocida con el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy.