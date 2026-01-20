Julio Iglesias pide que se archive la denuncia en su contra por presuntas agresiones sexuales

La defensa de Julio Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivar las diligencias sobre las denuncias por un presunto acoso y agresión sexual ocurridos en 2021. La investigación se refiere a los hechos que habrían afectado a dos mujeres que trabajaron para el cantante en República Dominicana y Bahamas.

En un escrito de 15 páginas, el abogado del cantante, José Antonio Choclán, sostiene que los tribunales españoles "carecen de jurisdicción para la investigación del hecho denunciado".

El letrado fundamenta su petición en que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y en que Julio Iglesias tiene su residencia actual en República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos.

Según el escrito, la denuncia debería haberse presentado ante las autoridades de República Dominicana; por ese motivo, la defensa solicita que la Fiscalía "debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las diligencias de investigación y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional".

Defensa de Julio Iglesias cuestiona la reserva de la investigación

El abogado cuestiona además la elección de España para llevar a cabo la denuncia. "Qué duda cabe que denunciar en España, como se acredita con el impacto mediático utilizado por las supuestas víctimas, les resulta más favorable a sus intereses que denunciar el hecho en el lugar de su supuesta comisión", señala el abogado.

Agregó que la organización que presentó la denuncia en nombre de las mujeres, Women’s Link, "ha publicado que se ha elegido España para asegurarse una mayor eficacia en la investigación".

Para Choclán, "no cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente".

La defensa también solicitó que se le permita a Julio Iglesias presentarse en la investigación para tener acceso directo al contenido de la denuncia y poder ejercer su defensa.

El abogado señala además que su cliente ha conocido los hechos que se le atribuyen a través de informaciones difundidas en medios de comunicación, que, según indica, han provocado un "perjuicio reputacional" al cantante.

En el escrito también se rechaza la reserva de la investigación para proteger a las denunciantes, al considerar que estas han participado "voluntariamente en la difusión pública de la denuncia".

Las acusaciones fueron negadas hace unos días por Julio Iglesias, quien difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que aseguró que nunca "ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer".