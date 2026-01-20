Stephen Graham cuenta cómo perdió y recuperó su Globo de Oro tras la ceremonia

Stephen Graham, actor de la serie Adolescencia, reveló que perdió su premio de los Globo de Oro apenas horas después de la ceremonia.

El actor británico, de 52 años, contó el incidente durante una entrevista en el programa radial Capital Breakfast, del Reino Unido. Según explicó, el trofeo se extravió luego de que saliera de Los Ángeles tras la reciente edición de los premios.

Graham fue uno de los grandes ganadores de los Globo de Oro 2026. En la ceremonia recibió el galardón a Mejor actuación de un actor en una miniserie, serie de antología o película hecha para televisión, además del premio a Mejor miniserie de televisión, serie de antología o película hecha para televisión, este último como cocreador de Adolescencia.

Cómo Stephen Graham perdió su Globo de Oro

Al día siguiente de la premiación, Stephen Graham tuvo que viajar con urgencia a Madrid para participar en un nuevo rodaje. Según relató, el tiempo entre vuelos fue mínimo y tuvo apenas unos minutos para abordar el avión. Incluso dijo que fue trasladado en un vehículo por la pista del aeropuerto para llegar a tiempo.

Durante el trayecto, el actor estaba preocupado por su equipaje, ya que temía que no fuera cargado en el avión. A pesar de que el personal del aeropuerto le aseguró que se encargarían de la maleta, esta no llegó a su destino y quedó varada en una escala en Atlanta.

Graham explicó que dentro del equipaje se encontraban sus prendas personales, su traje y, además, el trofeo del Globo de Oro.

Stephen Graham recuperó su trofeo

La estrella de Adolescencia aclaró que no dejó el premio olvidado, sino que lo había guardado dentro de la maleta debido a su peso. Finalmente, confirmó que el trofeo apareció uno o dos días después, cuando su equipaje fue recuperado.

Durante la entrevista, el actor también reveló que, mientras estuvo en Los Ángeles, se alojó con su amigo Leonardo DiCaprio. Como se sabe, ambos trabajaron juntos en la película Pandillas de Nueva York.

Actualmente, Graham participa en la segunda temporada de la serie A Thousand Blows, disponible en Disney+. La producción, que también cuenta con la actuación de Erin Doherty, coprotagonista de Adolescencia, se estrenó en la plataforma el 9 de enero.