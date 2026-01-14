Clara Seminara decide no continuar juicio contra 'Yuca' por supuestos tocamientos indebidos por estado de salud del cómico

La actriz Clara Seminara dijo que no continuará con el proceso judicial que inició contra el cómico Enrique Espejo, conocido en la farándula como 'Yuca', por una denuncia de tocamientos indebidos. La artista explicó que tomó esta decisión luego de conocer el delicado estado de salud del cómico.

Según indicó, ya comunicó su postura a su abogado y optó por desestimar la denuncia debido a motivos humanitarios, al considerar que el denunciado no estaría en condiciones físicas de afrontar un juicio.

"Sé que lleva tiempo en mal estado (...) Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso", señaló a Trome.

Clara Seminara dice que no guarda rencor a 'Yuca'

Seminara aseguró que no guarda rencor ni sentimientos de odio hacia Espejo. Además, explicó que presentó la denuncia porque consideró que se trató de una falta de respeto que debía hacerse pública.

"Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo, sin embargo, también dieron a entender que inventé las cosas y nunca se me trató como lo que soy, una víctima", declaró.

Clara Seminara desea la recuperación de 'Yuca'

Por último, la actriz manifestó su deseo de que Enrique Espejo se recupere y pueda continuar con su vida.

"Espero que se recupere y que siga con su vida o carrera, pero sobre todo, que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca", precisó.

Actualmente, Clara Seminara se encuentra enfocada en el crecimiento de su restaurante que pudo abrir en España.