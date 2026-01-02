'Stranger Things' llegó a su fin en Netflix, pero su universo continuará expandiéndose con otros proyectos

Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix, llegó a su fin. Tras casi diez años desde su estreno, la producción creada por los hermanos Matt y Ross Duffer concluyó la trama que siguió a un grupo de jóvenes enfrentados a las amenazas del Upside Down (Mundo del Revés).

Sin embargo, aunque la narrativa de las cinco temporadas fue cerrada en su totalidad, los creadores de la serie confirmaron que el universo de Stranger Things continuará ampliándose a través de spin-offs.

En una entrevista concedida a Variety, antes del estreno de los episodios de la temporada final, los hermanos Duffer hablaron acerca de poner fin a todos los elementos planteados desde el inicio de la historia.

"Hicimos hasta la última cosa que queríamos hacer con los Demogorgons, el Mind Flayer, Vecna, el Mundo del Revés, Hawkins y estos personajes", señaló Matt Duffer. "Esta es una historia completa. Está terminada".

¿Qué viene tras el final de Stranger Things en Netflix?

Más allá de la serie televisiva, el universo de Stranger Things ya cuenta con una producción teatral. La obra precuela Stranger Things: The First Shadow se estrenó en Londres en diciembre de 2023 y llegó a Broadway en abril de 2025, abordando los orígenes de la historia.

Asimismo, a comienzos de noviembre de 2025, Netflix presentó un primer adelanto de Stranger Things: Tales from ’85, una serie animada anunciada originalmente en 2023. Esta producción está ambientada en Hawkins durante el invierno de 1985 y, según su sinopsis oficial, "los personajes originales deben enfrentarse a nuevos monstruos y desentrañar un misterio paranormal que aterroriza a su pueblo".

"Con la animación, realmente no hay límites", explicó Ross Duffer en declaraciones a Tudum.

Por su parte, Matt Duffer señaló que el proyecto será "genial, porque los chicos pueden mantenerse jóvenes para siempre". La serie animada contará con un elenco nuevo que dará voz a los personajes y tiene previsto su estreno en Netflix a finales de este año.

Otro spin-off de Stranger Things apostará por una estructura cercana a la antología

Además, los creadores confirmaron que otro spin-off se encuentra en desarrollo. Este nuevo proyecto estará ambientado en "una década diferente y con personajes distintos, pero, por supuesto, aún conectado con el universo de Stranger Things", según explicó Ross Duffer. "Es una idea que hemos tenido durante años y algo que nos entusiasma y apasiona mucho".

Matt Duffer añadió: "Empiezas con personajes nuevos. Es como una hoja en blanco. No estás atado a nada".

También señalaron que los spin-offs se desarrollarán en entornos distintos, aunque mantendrán vínculos con la serie original. "Van a existir en un mundo un poco diferente. Habrá conexiones, pero casi se trata de una especie de antología. Porque no somos Star Wars. No podemos decir: 'Oh, ahora estamos en este planeta'".

Aunque los hermanos Duffer participan en la creación de estas nuevas producciones y estarán "muy involucrados creativamente" y "ayudando a guiarlas", no asumirán el rol de showrunners, debido a un nuevo acuerdo para desarrollar proyectos para Paramount.