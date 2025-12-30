Las 15 películas más esperadas de 2026: desde 'La Odisea' hasta 'El diablo viste a la moda 2'

Tras un 2025 dominado por el cine infantil, para 2026 se espera el regreso a lo grande del cine de superhéroes como los nuevos 'Avengers', 'SpiderMan' o 'Supergirl'- y también los trabajos de cineastas consagrados como Christopher Nolan, Emerald Fennell, Greta Gerwig, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar o Steven Spielberg.

Sin olvidarnos de las nuevas entregas de 'The Devil Wears Prada', 'Dune' o 'Toy Story' y del salto al cine de 'Mandalorian and Grogu'. Estas son las 15 películas más esperadas de 2026:

'The Odyssey'

Uno de los títulos más esperados es la adaptación de 'La Odisea' a cargo de Christopher Nolan y con Matt Damon como Odiseo en un espectacular reparto que también cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron. Habrá que esperar al 17 de julio para ver esta cinta que se ha grabado enteramente con cámaras Imax (la primera en hacerlo).

'The Devil Wears Prada 2'

Desde que se anunció que habría secuela del filme que en 2006 lanzó al estrellato a Anne Hathaway, los fans se han vuelto locos. Cada look de Hathaway y Meryl Streep en el rodaje se ha analizado con lupa y a eso se añade que, al reparto, además de Emily Blunt y Stanley Tucci, se han unido caras nuevas, como las de Sydney Sweeney o Kenneth Branagh. El 30 de abril en cines.