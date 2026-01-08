Netflix 2026: todas las series, películas y juegos que llegan a la plataforma de streaming este año

Netflix ya dejó claro que 2026 será uno de sus años más ambiciosos. El calendario de estrenos estará marcado por el regreso de series icónicas, romances que continúan, thrillers diseñados para no despegarte de la pantalla y nuevas apuestas originales que buscan convertirse en el próximo fenómeno global. A ello se suma una presencia cada vez más fuerte del cine latinoamericano, con producciones que prometen dar que hablar.

Este miércoles, la plataforma reveló su lista de series, películas y juegos que llegarán a lo largo del año. La presentación vino acompañada de un video especial titulado “¿Qué sigue?”, en el que Netflix adelanta el tono del año que viene: “En 2026, te van a engañar… y te va a encantar. Verás viejas amistades con otros ojos, vivirás dramas familiares de los que sí valen la pena y lo cuestionarás todo. ¿Cuál será tu próximo descubrimiento?”.

El adelanto recorre algunos de los lanzamientos más esperados de 2026, como Bridgerton, que estrenará los primeros episodios de su cuarta temporada a finales de enero; el regreso de Avatar: La leyenda de Aang con su segunda temporada; nuevas entregas de One Piece, Emily en París, Enola Holmes 3, y el esperado estreno de Peaky Blinders: el hombre inmortal, la película que expande el universo de la serie protagonizada por Cillian Murphy.

¿Qué llega a Netflix en 2026?

Según la plataforma, 2026 apostará fuerte por continuaciones de éxitos consolidados como Lupin, Bridgerton, Emily en París y Enola Holmes, además de grandes eventos cinematográficos y series de alto impacto. Habrá romances, acción, fantasía, animación, documentales, deportes en vivo —incluyendo transmisiones de la WWE— y propuestas familiares como Plaza Sésamo.

Uno de los estrenos más destacados será la segunda parte de Cien años de soledad, dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, una de las adaptaciones más ambiciosas de la literatura latinoamericana que Netflix planea consolidar como un título clave de su catálogo global.

Las series que estrenan en Netflix en 2026

A Different World

Agatha Christie: Las siete esferas

Al descubierto

Al este del Edén

Algo terrible está a punto de suceder

Alley Cats

Al norte del norte T2

America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys T3

Amor en el espectro T4

Avatar: La leyenda de Aang T2

Bailando sobre hielo

Baki-Dou: El samurái invencible

Beastars: Temporada final – Parte 2

Beef T2

Besos, Kitty

Brasil 70

Bridgerton T4

Brillantina y oro: Danza sobre hielo

Calabazas Confidential

Cien años de soledad – Parte 2

¿Cómo se traduce este amor?

Devil May Cry T2

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul

Dulces magnolias T5

El abogado del Lincoln T4

El agente nocturno T3

El amor es ciego T10

El palacio del Este

El problema de los 3 cuerpos T2

El swing perfecto T4

Él y ella

Emily en París T6

En fuga

Errores épicos

¿Es pastel? San Valentín

Formula 1: Drive to Survive T8

Free Bert

Harry Hole

Hollywood Arts

Hombre en llamas

Horizontes Pokémon T3: Esperanza ascendente

Human Vapor (título en español pendiente)

Kylie

La diplomática T4

La edad del amor

La emperatriz T3

La familia Upshaw, Parte 7

La ley de Las Vegas

La pareja perfecta T4

La supervivencia de una chica con curvas T3

Las cuatro estaciones T2

Las esposas cazadoras T2

Let’s Marry Harry (título en español pendiente)

Little House on the Prairie (título en español pendiente)

Llantas T3

Long Story Short (título en español pendiente)

Los caballeros T2

Los dinosaurios

Lupin T4

Mal de amores

Marcello Hernández: American Boy

Mi vida con los chicos Walter T3

Mike Epps: Delusional (título en español pendiente)

Million Dollar Secret T2 (título en español pendiente)

Mis muertos tristes

MLB Field of Dreams Game (título en español pendiente)

MLB Opening Night (título en español pendiente)

MLB T-Mobile Home Run Derby (título en español pendiente)

Monster: The Lizzie Borden Story (título en español pendiente)

Nadie quiere esto T3

Nemesis (título en español pendiente)

One Piece T2

Operation Safed Saagar

Orgullo y prejuicio

Outer Banks T5 (temporada final)

Palomas negras T2

Plaza Sésamo

Queer Eye T10

Rafa

Rascacielos en vivo

Sin cerrojos: Un experimento carcelario T2

Six Kings Slam

Soy Gordon Ramsay

Star Search (título en español pendiente)

Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure (título en español pendiente)

Stranger Things: Relatos del 85

Te encontraré

Temporada de celo

The Actor Awards presentados por SAG-AFTRA

The Body (título en español pendiente)

The Boroughs (título en español pendiente)

The Boyfriend T2 (título en español pendiente)

The Chestnut Man S2: Hide and Seek (título en español pendiente)

The Golden Ticket (título en español pendiente)

The Witcher T5

The Wonderfools (título en español pendiente)

Tyler Perry’s Beauty in Black T2 – Parte 2

Un lugar para soñar T7

Una nueva jugada T2

Un novio por suscripción

Unaccustomed Earth (título en español pendiente)

Untitled Kevin Hart Competition Series (título en español pendiente)

Untitled Newfoundland Project (título en español pendiente)

Vladimir

Win the Mall (título en español pendiente)

WWE: Increíble T2

WWE Monday Night Raw

Las películas que estrenan en Netflix en 2026

11817

72 Hours (título en español pendiente)

A Dog’s Perfect Christmas (título en español pendiente)

Animals (título en español pendiente)

Apex (título en español pendiente)

Best of the Best (título en español pendiente)

Criaturas luminosas

Don’t Say Good Luck (título en español pendiente)

El botín

El tour universitario de Joe

Enola Holmes 3

Gente que conocemos en vacaciones

Good Sex (título en español pendiente)

Guarding Stars (título en español pendiente)

Heartstopper Forever (título en español pendiente)

Here Comes the Flood (título en español pendiente)

In a Holidaze (título en español pendiente)

Intercambiados

La princesa Kaguya del cosmos

La reina del ajedrez

Little Brother (título en español pendiente)

Máquina de guerra

México 86

Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo

Narnia

Parque Lezama

Peaky Blinders: El hombre inmortal

Possible Love (título en español pendiente)

Quasimodo

Ray Gunn

Roommates (título en español pendiente)

Saturn Return (título en español pendiente)

Secuestros: Elizabeth Smart

Steps (título en español pendiente)

The Mosquito Bowl (título en español pendiente)

The Whisper Man (título en español pendiente)

’Tis So Sweet (título en español pendiente)

Turbulencia en la oficina

Tyler Perry’s The Gospel of Christmas (título en español pendiente)

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again? (título en español pendiente)

Unabom (título en español pendiente)

Una historia de gorilas contada por David Attenborough

Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5

Voicemails for Isabelle (título en español pendiente)

Yo no soy un hombre fácil

Los juegos que estrenan en Netflix en 2026

Best Guess Live

Boggle Party

Dead Man’s Party: A Knives Out Game

Lego Party

Netflix Puzzled

Party Crashers: ¡Engaña a tus amigos!

Paw Patrol Academy

Pictionary: Noche de juegos

Red Dead Redemption

Tetris Time Warped

Untitled FIFA Game

WWE 2K25: Edición Netflix

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis