Netflix 2026: todas las series, películas y juegos que llegan a la plataforma de streaming este año

Netflix ya dejó claro que 2026 será uno de sus años más ambiciosos. El calendario de estrenos estará marcado por el regreso de series icónicas, romances que continúan, thrillers diseñados para no despegarte de la pantalla y nuevas apuestas originales que buscan convertirse en el próximo fenómeno global. A ello se suma una presencia cada vez más fuerte del cine latinoamericano, con producciones que prometen dar que hablar.
Este miércoles, la plataforma reveló su lista de series, películas y juegos que llegarán a lo largo del año. La presentación vino acompañada de un video especial titulado “¿Qué sigue?”, en el que Netflix adelanta el tono del año que viene: “En 2026, te van a engañar… y te va a encantar. Verás viejas amistades con otros ojos, vivirás dramas familiares de los que sí valen la pena y lo cuestionarás todo. ¿Cuál será tu próximo descubrimiento?”.
El adelanto recorre algunos de los lanzamientos más esperados de 2026, como Bridgerton, que estrenará los primeros episodios de su cuarta temporada a finales de enero; el regreso de Avatar: La leyenda de Aang con su segunda temporada; nuevas entregas de One Piece, Emily en París, Enola Holmes 3, y el esperado estreno de Peaky Blinders: el hombre inmortal, la película que expande el universo de la serie protagonizada por Cillian Murphy.
¿Qué llega a Netflix en 2026?
Según la plataforma, 2026 apostará fuerte por continuaciones de éxitos consolidados como Lupin, Bridgerton, Emily en París y Enola Holmes, además de grandes eventos cinematográficos y series de alto impacto. Habrá romances, acción, fantasía, animación, documentales, deportes en vivo —incluyendo transmisiones de la WWE— y propuestas familiares como Plaza Sésamo.
Uno de los estrenos más destacados será la segunda parte de Cien años de soledad, dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, una de las adaptaciones más ambiciosas de la literatura latinoamericana que Netflix planea consolidar como un título clave de su catálogo global.
Las series que estrenan en Netflix en 2026
- A Different World
- Agatha Christie: Las siete esferas
- Al descubierto
- Al este del Edén
- Algo terrible está a punto de suceder
- Alley Cats
- Al norte del norte T2
- America's Sweethearts: Las cheerleaders de los Dallas Cowboys T3
- Amor en el espectro T4
- Avatar: La leyenda de Aang T2
- Bailando sobre hielo
- Baki-Dou: El samurái invencible
- Beastars: Temporada final – Parte 2
- Beef T2
- Besos, Kitty
- Brasil 70
- Bridgerton T4
- Brillantina y oro: Danza sobre hielo
- Calabazas Confidential
- Cien años de soledad – Parte 2
- ¿Cómo se traduce este amor?
- Devil May Cry T2
- Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul
- Dulces magnolias T5
- El abogado del Lincoln T4
- El agente nocturno T3
- El amor es ciego T10
- El palacio del Este
- El problema de los 3 cuerpos T2
- El swing perfecto T4
- Él y ella
- Emily en París T6
- En fuga
- Errores épicos
- ¿Es pastel? San Valentín
- Formula 1: Drive to Survive T8
- Free Bert
- Harry Hole
- Hollywood Arts
- Hombre en llamas
- Horizontes Pokémon T3: Esperanza ascendente
- Human Vapor (título en español pendiente)
- Kylie
- La diplomática T4
- La edad del amor
- La emperatriz T3
- La familia Upshaw, Parte 7
- La ley de Las Vegas
- La pareja perfecta T4
- La supervivencia de una chica con curvas T3
- Las cuatro estaciones T2
- Las esposas cazadoras T2
- Let’s Marry Harry (título en español pendiente)
- Little House on the Prairie (título en español pendiente)
- Llantas T3
- Long Story Short (título en español pendiente)
- Los caballeros T2
- Los dinosaurios
- Lupin T4
- Mal de amores
- Marcello Hernández: American Boy
- Mi vida con los chicos Walter T3
- Mike Epps: Delusional (título en español pendiente)
- Million Dollar Secret T2 (título en español pendiente)
- Mis muertos tristes
- MLB Field of Dreams Game (título en español pendiente)
- MLB Opening Night (título en español pendiente)
- MLB T-Mobile Home Run Derby (título en español pendiente)
- Monster: The Lizzie Borden Story (título en español pendiente)
- Nadie quiere esto T3
- Nemesis (título en español pendiente)
- One Piece T2
- Operation Safed Saagar
- Orgullo y prejuicio
- Outer Banks T5 (temporada final)
- Palomas negras T2
- Plaza Sésamo
- Queer Eye T10
- Rafa
- Rascacielos en vivo
- Sin cerrojos: Un experimento carcelario T2
- Six Kings Slam
- Soy Gordon Ramsay
- Star Search (título en español pendiente)
- Steel Ball Run: JoJo’s Bizarre Adventure (título en español pendiente)
- Stranger Things: Relatos del 85
- Te encontraré
- Temporada de celo
- The Actor Awards presentados por SAG-AFTRA
- The Body (título en español pendiente)
- The Boroughs (título en español pendiente)
- The Boyfriend T2 (título en español pendiente)
- The Chestnut Man S2: Hide and Seek (título en español pendiente)
- The Golden Ticket (título en español pendiente)
- The Witcher T5
- The Wonderfools (título en español pendiente)
- Tyler Perry’s Beauty in Black T2 – Parte 2
- Un lugar para soñar T7
- Una nueva jugada T2
- Un novio por suscripción
- Unaccustomed Earth (título en español pendiente)
- Untitled Kevin Hart Competition Series (título en español pendiente)
- Untitled Newfoundland Project (título en español pendiente)
- Vladimir
- Win the Mall (título en español pendiente)
- WWE: Increíble T2
- WWE Monday Night Raw
Las películas que estrenan en Netflix en 2026
- 11817
- 72 Hours (título en español pendiente)
- A Dog’s Perfect Christmas (título en español pendiente)
- Animals (título en español pendiente)
- Apex (título en español pendiente)
- Best of the Best (título en español pendiente)
- Criaturas luminosas
- Don’t Say Good Luck (título en español pendiente)
- El botín
- El tour universitario de Joe
- Enola Holmes 3
- Gente que conocemos en vacaciones
- Good Sex (título en español pendiente)
- Guarding Stars (título en español pendiente)
- Heartstopper Forever (título en español pendiente)
- Here Comes the Flood (título en español pendiente)
- In a Holidaze (título en español pendiente)
- Intercambiados
- La princesa Kaguya del cosmos
- La reina del ajedrez
- Little Brother (título en español pendiente)
- Máquina de guerra
- México 86
- Milagro olímpico: El equipo de hockey sobre hielo
- Narnia
- Parque Lezama
- Peaky Blinders: El hombre inmortal
- Possible Love (título en español pendiente)
- Quasimodo
- Ray Gunn
- Roommates (título en español pendiente)
- Saturn Return (título en español pendiente)
- Secuestros: Elizabeth Smart
- Steps (título en español pendiente)
- The Mosquito Bowl (título en español pendiente)
- The Whisper Man (título en español pendiente)
- ’Tis So Sweet (título en español pendiente)
- Turbulencia en la oficina
- Tyler Perry’s The Gospel of Christmas (título en español pendiente)
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again? (título en español pendiente)
- Unabom (título en español pendiente)
- Una historia de gorilas contada por David Attenborough
- Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5
- Voicemails for Isabelle (título en español pendiente)
- Yo no soy un hombre fácil
Los juegos que estrenan en Netflix en 2026
- Best Guess Live
- Boggle Party
- Dead Man’s Party: A Knives Out Game
- Lego Party
- Netflix Puzzled
- Party Crashers: ¡Engaña a tus amigos!
- Paw Patrol Academy
- Pictionary: Noche de juegos
- Red Dead Redemption
- Tetris Time Warped
- Untitled FIFA Game
- WWE 2K25: Edición Netflix