‘Avatar: Fuego y cenizas’ rompe récords y convierte la trilogía de James Cameron como la más taquillera de la historia

La tercera entrega de Avatar arrasó en taquilla en tiempo récord y consolidó a James Cameron como el director más exitoso del cine mundial.

Avatar: Fuego y cenizas sigue haciendo historia. A solo dos semanas de su estreno en cines, la tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron no solo domina la taquilla global, sino que acaba de establecer un nuevo récord que posiciona a Avatar como la trilogía más taquillera de todos los tiempos.

La película retoma la historia justo donde terminó Avatar: El camino del agua (2022). Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) enfrentan el duelo por la muerte de su primogénito, mientras una nueva amenaza se cierne sobre Pandora. Esta vez, el peligro no proviene únicamente de los humanos: un clan Na’vi unificado, liderado por la implacable Varang (Oona Chaplin), emerge como un enemigo tan temible como inesperado.

Avatar entre lo más visto en cines

Según cifras de Box Office Mojo, Avatar: Fuego y cenizas ya superó los 760 millones de dólares en recaudación mundial en apenas dos semanas en cartelera. Un rendimiento que confirma, una vez más, que cada estreno de James Cameron es un evento cinematográfico global.

A este ritmo, la película ya se ubica como el sexto estreno más taquillero de 2025, superando títulos como Demon Slayer: Castillo Infinito, el live-action Cómo entrenar a tu dragón, F1: La película y Superman. En las próximas semanas, todo apunta a que superará la barrera de los mil millones de dólares, siguiendo el camino de otros éxitos de Disney como Lilo y Stitch y Zootopia 2.

Con 'Avatar: Fuego y cenizas', James Cameron continúa la historia que comenzó en 2009 con la primera 'Avatar'.Fuente: 20th Century Studios

¿Qué récords rompió Avatar?

Con este nuevo impulso, la trilogía Avatar —compuesta por Avatar (2.920 millones), Avatar: El camino del agua (2.300 millones) y Avatar: Fuego y cenizas— acaba de superar los 6 mil millones de dólares en recaudación global. Ninguna otra trilogía cinematográfica había alcanzado esa cifra.

Para ponerlo en perspectiva, la trilogía secuela de Star Wars (El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker) sumó alrededor de 4.480 millones, mientras que la saga Jurassic World alcanzó los 3.980 millones.

El impacto de Avatar ha sido decisivo para que Disney supere este año los 6 mil millones de dólares en taquilla global, una cifra que el estudio no alcanzaba desde antes de la pandemia. El sólido desempeño de Avatar: Fuego y cenizas se sumó a otros grandes éxitos del estudio, como Lilo y Stitch y Zootopia 2, registrando la quinta vez en su historia que Disney cruza esta marca.

Sam Worthington y Zoe Saldaña vuelven a liderar la historia en la tercera entrega de la saga de James Cameron.Fuente: 20th Century Studios

¿Cómo le fue a Avatar en Perú?

En cines peruanos, el desempeño también ha sido contundente. De acuerdo con el especialista en cine Maykoll Calderón, Avatar: Fuego y Cenizas llevó 57 mil espectadores en sus primeras funciones previas al estreno oficial, superando a la primera Avatar en 2009. En su debut oficial, sumó cerca de 95 mil asistentes y lideró la cartelera nacional.

Al cierre de su primer fin de semana, la película alcanzó los 340 mil espectadores, y en su segundo jueves en cines mantuvo el primer lugar con 90 mil asistentes, acumulando más de 600 mil espectadores en total.

El elenco incluye a Kate Winslet, Stephen Lang, Sigourney Weaver, Cliff Curtis y Oona Chaplin.Fuente: 20th Century Studios

