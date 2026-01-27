Adolfo Aguilar posterga boda con su novio José Antonio Ortiz: "Tendrá que ser el próximo año"

Adolfo Aguilar lamentó tener que postergar la boda con su novio el productor audiovisual José Antonio Ortiz. Esto, luego de comprometerse en el escenario de un espectáculo teatral en enero de 2025.

El popular presentador de televisión estuvo en Asia el último sábado, para un evento de lanzamiento de la productora de la actriz y modelo Fiorella Flores, cuando habló con las cámaras de Amor y fuego dando la noticia de la postergación de su matrimonio.

“Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero en realidad”, declaró el también actor de voz.

En efecto, Adolfo Aguilar comentó que tanto él como José Antonio Ortiz tienen programado diversos proyectos laborales por lo que se complicaría realizar su boda.

“Hay un montón de proyectos, un montón de trabajo. No queremos esperar, pero por trabajo, en realidad, parece que va a tener que ser el próximo año todavía”, señaló.

Semanas atrás, la pareja celebró un año más de su relación con un emotivo video de sus viajes y paseos juntos por lo que se creía que se casaban este 2026 tal como lo habían planeado el año pasado.

“Otro año compartiendo la vida contigo y confirmando que sí, eras tú. Gracias, por tanto. Te amo José Antonio Ortiz”, escribió Aguilar en su post del video en Instagram.