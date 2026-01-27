Últimas Noticias
Adolfo Aguilar posterga boda con su novio José Antonio Ortiz: "Tendrá que ser el próximo año"

Adolfo Aguilar habló de su boda con el comunicador y productor audiovisual José Antonio Ortiz.
Adolfo Aguilar habló de su boda con el comunicador y productor audiovisual José Antonio Ortiz. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)
por Harold Quispe

"Este año es complicado que nos casemos", expresó Adolfo Aguilar, quien se comprometió con el productor audiovisual José Antonio Ortiz durante un show teatral en enero de 2025.

Adolfo Aguilar lamentó tener que postergar la boda con su novio el productor audiovisual José Antonio Ortiz. Esto, luego de comprometerse en el escenario de un espectáculo teatral en enero de 2025.

El popular presentador de televisión estuvo en Asia el último sábado, para un evento de lanzamiento de la productora de la actriz y modelo Fiorella Flores, cuando habló con las cámaras de Amor y fuego dando la noticia de la postergación de su matrimonio.

“Quisiéramos que este año se venga la boda, pero en realidad yo creo que va a estar bien complicado que este año nos casemos porque hay un montón de cosas por hacer primero en realidad”, declaró el también actor de voz.

En efecto, Adolfo Aguilar comentó que tanto él como José Antonio Ortiz tienen programado diversos proyectos laborales por lo que se complicaría realizar su boda.

“Hay un montón de proyectos, un montón de trabajo. No queremos esperar, pero por trabajo, en realidad, parece que va a tener que ser el próximo año todavía”, señaló.

Semanas atrás, la pareja celebró un año más de su relación con un emotivo video de sus viajes y paseos juntos por lo que se creía que se casaban este 2026 tal como lo habían planeado el año pasado.

“Otro año compartiendo la vida contigo y confirmando que sí, eras tú. Gracias, por tanto. Te amo José Antonio Ortiz”, escribió Aguilar en su post del video en Instagram.

Adolfo Aguilar es uno de los conductores más populares de la televisión peruana.
Adolfo Aguilar es uno de los conductores más populares de la televisión peruana. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

Adolfo Aguilar le pidió matrimonio a su pareja durante obra musical

Adolfo Aguilar sorprendió a su pareja, José Antonio Ortiz Fernández, al pedirle formalizar su relación entregándole un anillo de compromiso en pleno escenario.

La escena tuvo lugar el 31 de enero de 2025 durante la función de despedida del show Cantar hasta morir, realizado en la Cúpula de las Artes.

En esta puesta en escena, el actor y presentador compartió tablas con artistas como Rossana Fernández Maldonado, Amy Gutiérrez, Daniela Sarfati, Danny Ubeda y Álvaro Rod.

Al concluir la función, el exconductor de Yo Soy tomó el micrófono y llamó a su pareja al escenario. "Siempre supe que era él", expresó, antes de proyectarse en una pantalla varias imágenes que resumían su historia de amor. Luego, conmovido, se arrodilló frente a José Antonio y le pidió casarse. Su pareja aceptó de inmediato, sellando el momento con un beso ante la ovación de los asistentes.

El presentador, de 52 años, compartió la noticia en sus redes sociales, publicando el video de la pedida de mano junto a un mensaje: "Cuando encuentras a la persona indicada, no hay mucho que pensar. Eres el correcto hoy, siempre. Te amo y nunca dejaré de hacerlo. Gracias a todos mis cómplices en esta linda aventura y a toda la producción".

Adolfo Aguilar se comprometió con José Antonio Ortiz durante show teatral en enero de 2025.
Adolfo Aguilar se comprometió con José Antonio Ortiz durante show teatral en enero de 2025. | Fuente: Instagram

¿Quién es José Antonio Ortiz, el prometido de Adolfo Aguilar?

José Antonio Ortiz Fernández es un profesional del mundo audiovisual, con estudios en Comunicaciones y una especialización en producción. Apasionado por los viajes y la creación de contenido, ha recorrido diversos destinos. Actualmente, trabaja como productor en los proyectos de Adolfo Aguilar.

A través de sus redes sociales, Ortiz comparte sus experiencias laborales y su pasión por la producción de contenido, además de los momentos de complicidad que lo une con el presentador.

En diciembre de 2025, Ortiz compartió diversas fotos de los mejores momentos del año incluida la pedida de mano de su pareja Adolfo Aguilar.

"Una locura de año: altos, bajos y mil aprendizajes.  va un año intenso y llega otro lleno de retos. Gracias por recordarme que incluso cuando todo se pone negro, siempre se puede seguir adelante", escribió en su publicación.

