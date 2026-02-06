André Silva publica extenso mensaje en redes y despierta rumores de separación de la hija de Michelle Alexander

Abre la puerta a especulaciones sobre su matrimonio. André Silva llamó la atención en redes sociales tras compartir un extenso mensaje dedicado a su hija, una publicación que rápidamente generó rumores sobre una posible separación de su esposa, Adriana Álvarez, hija de la productora Michelle Alexander.

El actor, quien contrajo matrimonio con Adriana en febrero de 2023, recurrió a su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos hacia la pequeña, fruto de su relación con la directora de producción de Del Barrio Producciones. Sin embargo, varias de sus frases fueron interpretadas como señales de una etapa distinta en su vida familiar.

En el mensaje, Silva hizo referencia a noches de insomnio, melancolía y distancia, además de señalar que, desde hace varios meses, como familia, han comenzado a transitar un proceso de cambios.

"Hace ya varios meses como familia, empezamos a transitar una etapa distinta. De esas que cambian muchas cosas. Y aun así, en medio de todo, tú nos enseñaste algo enorme: lo grande que puede ser el amor en un corazón tan pequeño", publicó.

André Silva dedica extenso mensaje a su hija y deja entrever una posible ruptura de Adriana ÁlvarezFuente: Instagram: Adriana Álvarez

"De maneras distintas": el pasaje que agudizó las especulaciones

De hecho, André Silva se refirió a la capacidad de adaptación de su hija frente a esta nueva realidad, pues su bienestar sigue siendo lo más importante para ambos padres.

"Gracias, hija, por preguntarme siempre si estoy bien. Por darte cuenta cuando necesito un abrazo. Gracias por mirarme y decirme, con toda la calma del mundo, cada vez que estoy mal: Todo va a estar bien. Eso… eso es lo que más me enorgullece de ti", expresó.

Por último, otro de los pasajes que generó más especulaciones fue cuando Silva aseguró que él y Adriana siempre estarán presentes para su hija, aunque "de maneras distintas" y "en caminos distintos quizá".

"Quiero que sepas algo… mami y papi siempre vamos a estar para ti. De maneras distintas, en caminos distintos quizá, pero con el mismo amor infinito. Acompañándote en cada aventura, en cada sonrisa, en cada tristeza. Te amamos hijita. Te amamos por siempre. Nunca lo olvides", concluyó.

Hasta el momento, ni André Silva ni Adriana Álvarez han confirmado una ruptura.