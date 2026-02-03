Mayella Lloclla confirma la fecha de su boda con Jhefry Vásquez tras cuatro años de pedirle matrimonio en la playa

La actriz y conductora peruana Mayella Lloclla confirmó que se casará en noviembre con su pareja, el ingeniero Jhefry Vásquez, luego de cuatro años desde la singular pedida de mano, que ella misma protagonizó en 2022. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde confirmó que ya iniciaron los preparativos.

Lloclla, reconocida por su participación en producciones como Luz de Luna, Dina Páucar: la lucha por un sueño y Yo no me llamo Natacha, publicó un video de la romántica proposición en una playa, donde se la ve arrodillándose frente a su novio para pedirle matrimonio.



"Dicen que lo bueno se hace esperar... ¡y vaya que nosotros nos lo tomamos en serio! 😅 Han pasado 4 años desde esa pedida de mano mágica, y aunque el trabajo y la vida nos tuvieron en pausa, nuestro amor nunca dejó de crecer. Este 2026, Jhefry y yo cumplimos nuestro gran propósito: ¡En NOVIEMBRE nos damos el sí! ", se lee al inicio de su post.

La relación entre Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez lleva casi 15 años. De ese vínculo nació su hijo Gael, quien también forma parte de los preparativos para la boda. Según detalló la actriz, las responsabilidades laborales y personales llevaron a postergar la ceremonia, aunque ello no afectó la relación.

"Con la bendición de nuestros padres (mi madre la más insistente! ❤️) y la complicidad de nuestro hijo Gael, arrancamos oficialmente con los preparativos. Prepárense porque los voy a llevar conmigo en todo este proceso hermoso. ¡Qué emoción!", concluyó.

El anuncio generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron la noticia.

Así nació la historia de amor entre Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez

La historia de amor entre Mayella Lloclla y Jhefry Vásquez se inició en 2007, durante las grabaciones de la serie Por la sarita, producción en la que la actriz tenía el rol protagónico. En ese entonces, Vásquez no formaba parte del medio artístico, ya que se desempeñaba como ingeniero industrial.

Tras el nacimiento de su hijo Gael, la pareja atravesó una etapa de separación motivada por diferencias y falta de entendimiento. Durante varios años permanecieron distanciados, hasta que decidieron retomar su relación. En 2022, Lloclla dio un paso más y fue ella quien le pidió matrimonio a Vásquez.

A inicios de 2020, la actriz brindó una entrevista al diario Trome, en la que explicó cómo tomó la decisión de regresar con el padre de su hijo. En aquella ocasión, aseguró que él es "el amor de su vida" y que ambos atravesaban un buen momento.

Mayella Lloclla habla sobre su reconciliación:

Lloclla también señaló que, pese a la separación, la relación entre ambos nunca se rompió por completo. "Estuvimos separados como pareja, pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver", manifestó.

Sin embargo, aclaró que su bienestar no depende exclusivamente de tener una pareja.

"Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura", explicó.



Luego de darse una nueva oportunidad, ambos decidieron priorizar el bienestar de su hijo. "Estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz", concluyó.