"Se estableció contacto con la presunta víctima": MIMP se pronunció tras presunto caso de maltrato contra Melcochita

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se pronunció sobre el caso del humorista Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita, luego de las declaraciones de sus hijas, quienes denunciaron presuntos actos de violencia familiar que involucrarían a Monserrat Seminario, expareja del cómico y sonero.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el MIMP informó que, ante el presunto caso de violencia familiar, un equipo multidisciplinario se trasladó para brindar atención inmediata. Asimismo, señaló que se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecerle los servicios correspondientes y poner a su disposición los canales de atención, con el objetivo de garantizar su bienestar integral.

"Desde el #MIMP, a través del Programa Nacional Gratitud, reafirmamos nuestro compromiso con la protección integral de las personas adultas mayores", concluye el escrito.

¿Qué dijeron las hijas de Melcochita sobre Monserrat Seminario?

Las declaraciones que motivaron el pronunciamiento del MIMP fueron realizadas por Yessenia y Susan Villanueva, hijas del cómico, quienes acusaron a Monserrat Seminario, expareja de su padre, de presuntamente maltratarlo.

Luego de que Monserrat realizara una transmisión en vivo en la que confirmó el fin de su relación con Melcochita, las hijas del humorista tuvieron una entrevista con el medio Jimmy Show TV donde expusieron las razones por las que su padre habría decidido poner fin al romance.

"Imagínate. Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio que vamos a sacar la cara por él", indicó Yessenia.

Por otro lado, Susan agregó: "Si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres o a tus hermanos, no le pongas la mano encima; si quieres sangrarlo, sángralo, pero trátalo bien".

Melcochita niega haber sufrido maltrato

Ante estas afirmaciones, Melcochita desmintió a sus hijas y negó haber sido víctima de agresión física. El artista explicó que algunas de sus declaraciones previas se dieron en un momento de enojo y que hubo un malentendido respecto a una supuesta apropiación de sus ahorros.

Asimismo, señaló que ya no se encuentra internado luego de una subida de presión y que actualmente permanece en la casa de un amigo. Agregó que pudo conversar con Monserrat Seminario y que espera que la situación se calme en los próximos días.



"No me pega. Si me pegara, pues no estaría con ella", sostuvo a Trome.

