Armonía 10 de Walther Lozada suspende concierto en Huancavelica tras el atentado

La orquesta anunció la suspensión de su próxima presentación debido a los daños materiales y al impacto emocional provocado por el ataque sufrido en Trujillo.

Este martes, la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informó a través de sus redes sociales que se vio obligada a suspender su siguiente presentación en Huancavelica, luego del atentado con explosivos que sufrió en Trujillo durante la madrugada del lunes.

“Con profundo pesar informamos a nuestro querido público de Pampas – Huancavelica que, a raíz del atentado criminal del cual fuimos víctimas en la madrugada del lunes 19, el evento programado para el día de hoy ha sido suspendido”, señala el comunicado difundido por la agrupación.

Según explicó la orquesta: “Esta decisión responde a la pérdida temporal de nuestra unidad móvil y al impacto emocional que este lamentable hecho ha generado en nuestro equipo”, precisaron.

El pronunciamiento concluye con un llamado a las autoridades. “Esperamos que la grave situación de violencia e inseguridad que atraviesa el país pueda ser atendida por las autoridades correspondientes. Agradecemos sinceramente su comprensión y apoyo. En los próximos días anunciaremos la nueva fecha de presentación”.

Posteriormente, la agrupación difundió un video titulado No más violencia, en el que se muestran imágenes del atentado acompañadas de un mensaje contundente: “Atacaron nuestro bus. Nuestro segundo hogar. Nuestra herramienta de trabajo. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero queda el dolor, la impotencia y la preocupación de salir cada día solo a trabajar y llevar música”.

Armonía 10 tras el atentado

Horas después del ataque, el lunes 19 de enero, la orquesta utilizó sus plataformas digitales para tranquilizar a sus seguidores y confirmar que ninguno de sus integrantes resultó herido y que no se registraron víctimas humanas.

“La Orquesta Armonía 10 de Walther Lozada informa que fue víctima de un atentado en la ciudad de Trujillo, el cual solo ocasionó daños materiales, sin registrarse heridos ni víctimas humanas”, indicó el comunicado difundido ese mismo día.

El mensaje añadió: “Condenamos firmemente estos actos de violencia y hacemos un llamado al Gobierno y a las autoridades para que tomen acciones inmediatas frente a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del país”.

Además, a través de sus historias de Instagram, Mathias Lozada, nieto del fundador de la agrupación, compartió un mensaje de calma con el público: “Estamos bien, gracias a Dios. Gracias a todos por su preocupación, un abrazo”.

¿Qué ocurrió con Armonía 10?

El atentado contra Armonía 10 de Walther Lozada fue reportado en la avenida El Golf, en Trujillo. El hecho ocurrió mientras la orquesta ofrecía un concierto en el interior de la discoteca Monasterio y su bus se encontraba estacionado en la vía pública.

De acuerdo con las primeras diligencias de la Policía Nacional del Perú (PNP), una explosión afectó la unidad móvil de la agrupación, causando daños materiales de consideración. La zona más perjudicada fue el lateral izquierdo del vehículo, específicamente el área de la bodega, donde dos compuertas quedaron levantadas tras el estallido.

El fuerte estruendo fue escuchado en diversas urbanizaciones cercanas y coincidió con el cierre de otra actividad musical realizada por el aniversario del distrito de Víctor Larco, en la que se presentó la orquesta Corazón Serrano.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis