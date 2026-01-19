Armonía 10: "Decidimos blindar el bus y eso evitó una tragedia mayor", cuenta gerente tras atentado en Trujillo

El reciente ataque con un artefacto explosivo contra el bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada, ocurrido en el distrito de Víctor Larco, en Trujillo, ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia y extorsión que afectan a las agrupaciones musicales en el norte del país.

El hecho se registró mientras la orquesta ofrecía un concierto en el interior de la discoteca Monasterio. Tras el atentado, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo realiza diligencias urgentes para identificar a los responsables del presunto delito de extorsión.

Bianca Belén, hija de Walther Lozada y gerente de la orquesta Armonía 10, expresó su preocupación por la reiteración de estos actos violentos contra su agrupación y otras del género cumbia.

“Es una situación bastante complicada, bastante difícil para nosotros. Somos testigos de los últimos episodios tan violentos que han sucedido en la cumbia”, señaló.

La representante recordó que este no es el primer ataque que sufren

“Esta es la segunda vez que atentan contra nosotros. La primera fue en diciembre del 2024, cuando dispararon contra nuestro bus, y hoy en la madrugada nos sorprenden con este nuevo ataque”, afirmó.

Bianca Belén también mencionó otros hechos que han marcado al sector musical en los últimos meses.

“El año pasado falleció Ruso, Agua Marina también fue atacada. No es solo con nosotros, esto ya se ha vuelto algo habitual”, lamentó.

Pese a la gravedad del atentado, la gerente indicó que el personal de la orquesta se encuentra a salvo.

“Estamos preocupados por la situación, pero un poco aliviados porque nuestro personal está bien, gracias a Dios”, sostuvo.







Bus blindado evitó una tragedia mayor

La gerente reveló que, tras anteriores episodios de violencia, la orquesta tomó medidas de seguridad adicionales.

“El año pasado tomamos la decisión de blindar nuestro bus. Por las imágenes, esto ha sido tan fuerte que el bus pudo haberse partido o pasado algo peor, pero el blindaje evitó una tragedia mayor”, explicó.

Según el Ministerio Público, el despacho fiscal dispuso que agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) recojan evidencias en el lugar del ataque, revisen las cámaras de videovigilancia de la zona y tomen declaraciones a testigos, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, Bianca Belén indicó que ninguno de los integrantes de la orquesta ha recibido amenazas directas.

“Para serles sinceros, ninguno de nosotros ha recibido amenazas. No sabemos qué pueda pasar en el transcurso del día”, concluyó.