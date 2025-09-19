"Ni con Thalía pudiste sobresalir": Micheille Soifer lanza tema musical dedicado a Leslie Shaw

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Micheille Soifer lanzó su nuevo tema: Rubia con tu plata. La cantante y presentadora de televisión marcó su retorno a la música con una canción de cumbia pop y una letra dedicada a Leslie Shaw, según confirmó la propia Soifer en entrevista con Trome.

Fue el último lunes que la conductora de Ponte en la cola lanzó su videoclip teniendo, hasta el momento, casi 49 mil vistas en YouTube. El tema fue compuesto y producido por el ‘Viejo’ Rodríguez y la letra fue escrita por Galid Ladrón de Guevara.

En el video se puede ver a Soifer caminando y posando cerca de una caja rosada similar a las usadas para las muñecas Barbies. Usando ropa interior rosada y un atuendo marcando su figura, Micheille inicia cantando su canción mencionando a una “gringa angurrienta”.

“Rubia con tu plata. Ya no sabes qué hacer o es que nunca vas a entender que, con esa actitud, solo tienes las de perder”, comenzó cantando el coro Soifer.

Del mismo modo, Micheille recordó la colaboración que hizo Leslie Shaw con la cantante mexicana Thalía el 2020 para la canción Estoy soltera. “Cumbia sagrada que yo canto desde que nací. En cambio, tú la usas para sobrevivir porque ni siquiera con Thalía pudiste sobresalir”, se escucha entonar a la exintegrante de Alma Bella.

Del mismo modo, Soifer también mencionó a Sergio Romero ‘Chechito’, quien fue amenazado por Leslie Shaw al no aclarar si tuvo un ‘affaire’ con ella durante el programa El valor de la verdad. “Poco a poquito la gente se entera de todito y el chisme vuela rapidito. Y si no, ¿Qué? Pregúntale ‘Chechito’. Uy”, expresó la exchica reality en su canción.

Sergio Romero 'Chechito' se pronunció tras ser mencionado en la canción de Micheille Soifer. | Fuente: Instagram (chechitoromerooficial)

¿Qué dijo Micheille Soifer sobre su canción Rubia con tu plata?

Micheille Soifer se sinceró sobre su nueva canción Rubia con tu plata el cual tiene un ritmo pegajoso y una producción donde combina sonidos de cumbia y pop.

"Es una canción para reírnos un poco de la coyuntura, para pasarla bien, sin entrar en dimes y diretes. Es una propuesta pensada para que el público saque sus propias conclusiones sin necesidad de peleas ni controversias", señaló.

En ese sentido, la también modelo peruana recalcó su intención de hacer "algo distinto". "Quisimos hacer algo que simplemente divierta. El videoclip es ligero, sin pretensiones, porque la música también es para pasarla bien", agregó.

Posteriormente, la exintegrante de Esto es guerra mencionó que su canción es una manera de "responderle" a Leslie Shaw ante las constantes críticas contra ella y otros artistas.

"Esta canción no es ningún cargamontón. Yo respondo sola, es más, la hemos invitado (a Leslie) varias veces al programa (Ponte en la cola), pero se me corre", expresó la artista, quien dijo no temer ante una posible reacción de Shaw.

"Esta es la mejor manera de responderle, haciendo música linda, vacilándome", agregó Soifer en diálogo con Trome.

Leslie Shaw lanzó potente mensaje en redes sociales tras nueva canción de Micheille Soifer. | Fuente: Instagram (leslieshaw)

Leslie Shaw y 'Chechito' reaccionan a canción de Micheille Soifer

Sergio Romero 'Chechito' mostró su sorpresa al ser mencionado en el videoclip de la canción Rubia con tu plata de Micheille Soifer.

Fue en el set de Ponte en la cola que el cantante de música chicha afirmó tomar con humor dicha referencia. "Michi, te voy a jalar las orejas cuando te vea", sostuvo resaltando el ritmo y la pegajosa letra de la canción.

Del mismo modo, evitó hablar de Leslie Shaw, quien lo amenazó por referirse a ella en el programa El valor de la verdad. "Ya con Michi hemos conversado muchas cosas. Me imagino que (hizo la canción) por molestar (a Leslie Shaw), pero en realidad es un tema que ya pasó y no le doy importancia", sostuvo.

Por otro lado, la propia Leslie Shaw compartió un contundente mensaje en medio de los miles de comentarios que afirman que Micheille Soifer dedicó buena parte de su canción refiriéndose a ella.

"Sabes que eres bueno en lo que haces, cuando haces ver tu trabajo tan fácil, que cualquier pende (…) cree que también lo puede hacer", escribió la cantante en sus redes sociales expresando su molestia.