Flavia Laos será telonera de Nicky Jam para su concierto en Guatemala: "Estoy feliz y agradecida"

Flavia Laos está a punto de dar un paso importante en su carrera musical. La modelo e influencer peruana acaba de anunciar que será telonera en el concierto de Nicky Jam en la Explanada 5 en Guatemala programado para el 31 de enero de 2026.

Por medio de un afiche, publicado en sus redes sociales, la también actriz de la telenovela Ven, baila, quinceañera expresó su felicidad por acompañar al famoso cantante de reguetón en su gira Nicki Jam 2026 Tour.

Del mismo modo, la exintegrante de Esto es guerra compartió un breve video del intérprete de El amante y Te robaré invitando a sus seguidores a su nueva gira.

"Le abrimos a Nicky Jam en Guatemala este 31 de enero. Abrir el show de un artista que admiro desde siempre, en un país que no es el mío, es un regalo inmenso de la vida", expresó Flavia, quien recibió el apoyo de sus amistades y seguidores en los comentarios.

"Ustedes son parte de cada logro, estoy feliz y agradecida. Esto recién comienza", concluyó.

Cabe resaltar que Flavia Laos resaltó en diversas entrevistas que se encuentra enfocada en su etapa como cantante de música pop urbana.

En agosto de 2024 presentó su tema Exxxotico. Del mismo modo, en junio de este año lanzó su canción Bla Bla Bla donde manda un contundente mensaje a sus "haters".

Flavia Laos exhibe las huellas que la psoriasis dejó en su rostro y cuerpo

Flavia Laos utilizó sus redes sociales para compartir imágenes de las huellas que le ocasiona la psoriasis en su piel. La publicación la realizó en el marco del Día Mundial de la Psoriasis, conmemorado el último 29 de octubre.

La modelo compartió tres fotografías en las que mostró su rostro, espalda y hombro con manchas rojas. Junto a las imágenes, publicó un mensaje en el que admitió que le costó hablar del tema públicamente, pero decidió hacerlo para poder ayudar a otras personas que también padecen esta condición.

"No ha sido fácil abrirme de este tema con ustedes porque fue algo que me causó inseguridad por mucho tiempo, pero finalmente lo hice y recibí muchos mensajes bonitos y sobre todo gente agradeciéndome porque tienen lo mismo y se sentían solos en el proceso", comentó.

"Quiero compartir que yo también vivo con esta condición, y aunque a veces ha sido un reto, aprendí a no dejar que me defina ni me detenga. La psoriasis no me quita las ganas de seguir creando, soñando y creciendo. Al contrario, me enseñó a aceptar mi cuerpo con amor y a valorar mi fortaleza. A todas las personas que también la viven, no están solas. Somos mucho más que una piel, y nada puede apagar nuestra luz", agregó.