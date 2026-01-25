“Dios me guio a ti”: Giacomo Bocchio celebra su primer año de matrimonio con Brenda Dávila

El chef peruano Giacomo Bocchio conmemoró su primer aniversario de matrimonio con Brenda Dávila compartiendo un romántico mensaje en redes sociales, acompañado de un video recopilatorio de los mejores momentos de su boda.

A través de la descripción del video, el exjurado de El gran chef famosos expresó su gratitud y amor por su esposa, destacando el papel de la fe en su relación.

“En mi vida he tomado muchas decisiones, pero sin duda Dios me guio a la mejor: casarme contigo, Brenda. Le doy gracias a Él por poner en mi camino una mujer fuerte y valiente que busca obedecer a nuestro Dios y me bendice con su amor, cuidado y consejos sabios. Te amo Brendita, mi compromiso contigo es para siempre. Dios, tú y yo”, escribió Bocchio.

Brenda Dávila también le dedicó un mensaje lleno de fe y amor

Por su parte, Brenda Dávila también celebró la fecha especial con un carrusel de fotografías inéditas de su boda y una emotiva dedicatoria dirigida al chef, en la que resaltó la importancia de Dios como pilar central de su matrimonio.

“Un año de matrimonio. Dios nos rescató, nos dio un nuevo comienzo y nos enseñó a edificar sobre la roca firme que es Cristo. Todo lo que somos y lo que estamos construyendo es para Su gloria. Caminar contigo, tomados de la mano del Señor, es el regalo más grande. Te amo mucho mi amor, contigo hasta la eternidad”, escribió.

En su publicación, Brenda también citó dos pasajes bíblicos para simbolizar la fortaleza espiritual de su unión:

“Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican” (Salmo 127:1) y “El cordón de tres dobleces no se rompe pronto” (Eclesiastés 4:12).

¿Quién es Brenda Dávila, esposa de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace más de 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu, donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició su carrera con cursos de cocina en Venezuela y, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi punto fijo.

"Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen", señaló el chef a Latina.

