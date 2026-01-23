My Chemical Romance en Lima: posible setlist, horarios, accesos y todo sobre su histórico concierto en el Estadio Nacional

My Chemical Romance llega a Lima. Gracias al auspicio de Studio92, la icónica banda de rock alternativa estará por primera vez en el Perú para un esperado concierto este domingo 25 de enero en el Estadio Nacional y donde el grupo tocará sus clásicos temas a sus fans que los disfrutaron en sus 25 años de trayectoria.
En efecto, la banda conformada por Gerard Way (voz), Mikey Way (bajo), Ray Toro (guitarra) y Frank Iero (guitarra) estará en la capital peruana, siendo el Perú su primera visita en Latinoamérica como parte de su gira denominada The Black Parade 2026, nombre de su icónico tercer álbum de estudio lanzado el 2006.
Es así como se tiene previsto que la banda de emo punk formada en Nueva Jersey interpretará sus canciones: Welcome to the Black Parade, Helena, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost of You y Famous Last Words, Teenagers, Na Na Na, I Don't ove You, You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, entre otros éxitos.
Por su parte, Move Concerts ya informó que la venta de entradas, que se pueden adquirir por la web de Ticketmaster, está a punto de llegar al sold out por lo que el evento promete remecer todo Lima.