Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

My Chemical Romance en Lima: posible setlist, horarios, accesos y todo sobre su histórico concierto en el Estadio Nacional

My Chemical Romance estará por primera vez en el Perú para un histórico concierto este domingo.
My Chemical Romance estará por primera vez en el Perú para un histórico concierto este domingo. | Fuente: Instagram (mychemicalromance)
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

La banda de rock alternativo estará por primera vez en el Perú para un mítico concierto este domingo 25 de enero. Revisa todo sobre la presentación de My Chemical Romance auspiciado por Studio92.

My Chemical Romance llega a Lima. Gracias al auspicio de Studio92, la icónica banda de rock alternativa estará por primera vez en el Perú para un esperado concierto este domingo 25 de enero en el Estadio Nacional y donde el grupo tocará sus clásicos temas a sus fans que los disfrutaron en sus 25 años de trayectoria.

En efecto, la banda conformada por Gerard Way (voz), Mikey Way (bajo), Ray Toro (guitarra) y Frank Iero (guitarra) estará en la capital peruana, siendo el Perú su primera visita en Latinoamérica como parte de su gira denominada The Black Parade 2026, nombre de su icónico tercer álbum de estudio lanzado el 2006.

Es así como se tiene previsto que la banda de emo punk formada en Nueva Jersey interpretará sus canciones: Welcome to the Black Parade, Helena, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost of You y Famous Last Words, Teenagers, Na Na Na, I Don't ove You, You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, entre otros éxitos.

Por su parte, Move Concerts ya informó que la venta de entradas, que se pueden adquirir por la web de Ticketmaster, está a punto de llegar al sold out por lo que el evento promete remecer todo Lima.

The Hives será la banda que acompañará a My Chemical Romance en su concierto en Lima.
The Hives será la banda que acompañará a My Chemical Romance en su concierto en Lima. | Fuente: Instagram (thehives)

¿Cuándo y dónde es el concierto de My Chemical Romance en Lima?

El concierto de My Chemical Romance, con el auspicio de Studio92, se llevará a cabo este domingo, 25 de enero, en el Estadio Nacional, en Lima. Esta será la primera vez que la banda de rock alternativo estará en nuestro país como parte de su gira The Black Parade 2026

Horarios para el concierto de My Chemical Romance en Lima

Move Concerts, empresa organizadora del concierto de My Chemical Romance en Lima, confirmó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán desde las 6 p. m. El concierto comenzará primero con la banda de punk sueco The Hives alrededor de las 8 p. m. Finalmente, el concierto de MCR está confirmado para las 9 p. m. 

¿Cuáles son las fechas de la gira de My Chemical Romance en Latinoamérica?

  • 25 de enero 2026. Estadio Nacional. Lima, Perú. 
  • 28 y 29 de enero de 2026. Estadio Bicentenario de La Florida, Santiago, Chile.
  • 1 de febrero de 2026. Estadio Huracán, Buenos Aires, Argentina.
  • 5 y 6 de febrero de 2026. Allianz Parque, São Paulo, Brasil.
  • 10 de febrero de 2026. Vive Claro Distrito Cultural, Bogotá, Colombia.
  • 13 y 14 de febrero de 2026. Estadio GNP Seguros, Ciudad de México, México.

¿Cuál es el posible setlist de My Chemical Romance en Lima?

Este es el posible setlist del concierto de My Chemical Romance en el Estadio Nacional con una selección de sus clásicos temas a lo largo de 25 años de carrera musical.

1. The End.
2. Dead!
3. This Is How I Disappear.
4. The Sharpest Lives.
5. Welcome to the Black Parade.
6. I Don’t Love You.
7. House of Wolves.
8. Cancer.
9. Mama.
10. Sleep.
11. Teenagers.
12. Disenchanted.
13. Famous Last Words.
14. The End.
15. Blood.
16. I’m Not Okay (I Promise).
17. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na).
18. Boy Division.
19. Helena.

My Chemical Romance se presentará en el Estadio Nacional este domingo 25 de enero.
My Chemical Romance se presentará en el Estadio Nacional este domingo 25 de enero. | Fuente: Instagram (mychemicalromance)

Mapa de ingreso al concierto de My Chemical Romance en Lima

  • Campo A/derecha. 
    Puertas: 4 y 39.
  • Campo A/izquierda
    Puertas: 18 y 27.
  • Campo B
    Puerta: 14.
  • Tribuna Norte
    Puertas: 12 y 16.
  • Tribuna Oriente 1 y 2
    Puertas: 19, 20, 21, 24, 25, 26.
  • Tribuna Occidente 1 y 2
    Puertas: 1 (baja), 2 (intermedia), 3 (alta), 5 (palcos), 6 (alta), 7 (intermedia) y 8 (baja).

Recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Move Concerts recomienda:

  • Asistir al concierto en transporte público o taxi.
  • Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.
  • Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.
  • Habrá seguridad privada y servicio médico.
  • Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.
  • Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.
  • Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de My Chemical Romance en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

  • Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.
  • Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.
  • Alimentos y bebidas.
  • Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).
  • Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.
  • Accesorios con púas.
  • Punteros láser o led. iPads o drones.
  • Artefactos pirotécnicos.
  • Selfie sticks, trípodes y similares.
  • Cualquier objeto potencialmente peligroso.
  • Carteles y banderolas de gran tamaño.
  • Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.
  • Sillas plegables.
  • Sustancias psicotrópicas (drogas).
Te recomendamos
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Video recomendado
Tags
My Chemical Romance en Lima My Chemical Romance Conciertos 2026 conciertos en Lima the hives conciertos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Conciertos

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA